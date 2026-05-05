#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Политика

Роман Скляр назначен новым руководителем Администрации президента Казахстана

Роман Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 12:34 Фото: akorda.kz
Назначен новый руководитель Администрации президента (АП) Казахстана. Им стал Роман Скляр, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 5 мая 2026 года, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Скляра Романа Васильевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – следует из текста документа, опубликованного на сайте Акорды.

Ранее другим указом президента Айбек Дадебай был освобожден от должности руководителя АП РК, которую занимал с 6 февраля 2024 года.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет (специальность "Инженер-строитель"), Московский институт современного бизнеса ("Экономист"), Казахский институт правоведения и международных отношений ("Юрист").

Трудовую деятельность начал с должности слесаря-монтажника МНУ "Экибастузуглеавтоматика" (1989). Затем был инженером по технике безопасности СП "Вахинвест" (1989-1990), сотрудником коммерческих структур (1990-2002), начальником отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками (2002-2003), начальником Управления государственных закупок Павлодара (2003-2005).

В 2005 году стал главным инспектором акима Павлодарской области, в 2005-2006 годах работал руководителем аппарата, заместителем акима Павлодара, в 2006-2007 – заведующим отделом развития инфраструктуры аппарата акима Астаны, с октября 2007-го по октябрь 2008-го – директором Департамента (начальник управления) энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

С октября 2008 года по ноябрь 2010-го – замакима Павлодарской области, с ноября 2010-го по май 2011-го – первый замакима Павлодарской области. С мая 2011-го по октябрь 2013-го – вице-министр транспорта и коммуникаций РК, с 2014-го по март 2016-го – вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы", с мая по декабрь 2016-го – вице-министр национальной экономики РК, с декабря 2016-го по декабрь 2017-го – вице-министр по инвестициям и развитию РК.

Также занимал такие должности, как и.о. первого вице-министра РК (13.03.2017-16.03.2017), первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (01.2018-02.2019), министр индустрии и инфраструктурного развития РК (25.02.2019-09.2019), заместитель премьер-министра РК (18.09.2019, 18.01.2021-11.01.2021), и.о. премьер-министра РК (05.02.2024-06.02.2024).

С января 2022 года и до назначения новым руководителем АП РК Роман Скляр занимал должность первого зампремьера.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Айбек Дадебай
12:34, 05 мая 2026
Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя Администрации президента
Ерболат Досаев
16:47, 19 сентября 2025
Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя Администрации президента РК
Канат Кульшманов, назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации президента РК
15:32, 11 марта 2025
Канат Кульшманов назначен заведующим отделом по коммуникациям Администрации президента РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Как Роналдиньо в ММА&quot;: Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
03:48, 06 мая 2026
"Как Роналдиньо в ММА": Хорхе Масвидаль назвал своего любимого бойца в UFC
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
03:12, 06 мая 2026
Появилось видео волевой победы Казахстана над Польшей на чемпионате мира по хоккею
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: