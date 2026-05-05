Роман Скляр назначен новым руководителем Администрации президента Казахстана

Назначен новый руководитель Администрации президента (АП) Казахстана. Им стал Роман Скляр, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 5 мая 2026 года, подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Скляра Романа Васильевича руководителем Администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – следует из текста документа, опубликованного на сайте Акорды.

Ранее другим указом президента Айбек Дадебай был освобожден от должности руководителя АП РК, которую занимал с 6 февраля 2024 года.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет (специальность "Инженер-строитель"), Московский институт современного бизнеса ("Экономист"), Казахский институт правоведения и международных отношений ("Юрист").

Трудовую деятельность начал с должности слесаря-монтажника МНУ "Экибастузуглеавтоматика" (1989). Затем был инженером по технике безопасности СП "Вахинвест" (1989-1990), сотрудником коммерческих структур (1990-2002), начальником отдела Павлодарского областного управления Комитета по работе с несостоятельными должниками (2002-2003), начальником Управления государственных закупок Павлодара (2003-2005).

В 2005 году стал главным инспектором акима Павлодарской области, в 2005-2006 годах работал руководителем аппарата, заместителем акима Павлодара, в 2006-2007 – заведующим отделом развития инфраструктуры аппарата акима Астаны, с октября 2007-го по октябрь 2008-го – директором Департамента (начальник управления) энергетики и коммунального хозяйства Астаны.

С октября 2008 года по ноябрь 2010-го – замакима Павлодарской области, с ноября 2010-го по май 2011-го – первый замакима Павлодарской области. С мая 2011-го по октябрь 2013-го – вице-министр транспорта и коммуникаций РК, с 2014-го по март 2016-го – вице-президент АО "Казахстан Темир Жолы", с мая по декабрь 2016-го – вице-министр национальной экономики РК, с декабря 2016-го по декабрь 2017-го – вице-министр по инвестициям и развитию РК.

Также занимал такие должности, как и.о. первого вице-министра РК (13.03.2017-16.03.2017), первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (01.2018-02.2019), министр индустрии и инфраструктурного развития РК (25.02.2019-09.2019), заместитель премьер-министра РК (18.09.2019, 18.01.2021-11.01.2021), и.о. премьер-министра РК (05.02.2024-06.02.2024).

С января 2022 года и до назначения новым руководителем АП РК Роман Скляр занимал должность первого зампремьера.