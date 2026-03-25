#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Ерболат Досаев лишился должности в Администрации президента

Ерболат Досаев , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 14:03 Фото: акимат Алматы
Ерболат Досаев освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ 25 марта 2026 года подписал Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Следующим указом Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам. Им стал Нурлан Байбазаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам
14:07, Сегодня
Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам
Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя Администрации президента РК
16:47, 19 сентября 2025
Ерболат Досаев назначен заместителем руководителя Администрации президента РК
Токаев освободил Жанасову от должности советника президента и назначил на новую
15:36, 10 декабря 2025
Токаев освободил Жанасову от должности советника президента и назначил на новую
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-наставник "Астаны" может заменить Адиева в "Крыльях Советов"
15:05, Сегодня
Экс-наставник "Астаны" может заменить Адиева в "Крыльях Советов"
Экс-тренер сборной Казахстана Адиев навёл шороху в России после появления в Астане
14:46, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана Адиев навёл шороху в России после появления в Астане
Казахстанский волейбол воспользовался провалом "Барыса"
14:29, Сегодня
Казахстанский волейбол воспользовался провалом "Барыса"
Раз в год и Пегула стреляет: эксперт ставит на американку в бою с Рыбакиной в Майами
14:18, Сегодня
Раз в год и Пегула стреляет: эксперт ставит на американку в бою с Рыбакиной в Майами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: