Ерболат Досаев лишился должности в Администрации президента
Фото: акимат Алматы
Ерболат Досаев освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента РК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ 25 марта 2026 года подписал Касым-Жомарт Токаев.
"Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.
Следующим указом Токаев назначил себе нового помощника по экономическим вопросам. Им стал Нурлан Байбазаров.
Поделитесь новостью
