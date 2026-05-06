События

Ряд казахстанцев получили из рук Токаева ордена и медали – указ и полный список награжденных

президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 15:12
6 мая 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указом президента РК за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:

орденом "Даңқ" I степени

  • Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;

орденом "Даңқ" II степени

  • Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор;
  • Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента;
  • Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;

орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

  • Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения;
  • Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

  • Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  • Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны;
  • Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
  • Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности;
  • Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны;
  • Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры;
  • Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел;
  • Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
  • Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел;
  • Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности;
  • Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
  • Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

  • Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны;
  • Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

медалью "Ерлігі үшін"

  • Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай;
  • Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
  • Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
  • Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;
  • Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

  • Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области;
  • Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
  • Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны;
  • Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны;
  • Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны;
  • Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны;
  • Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением к 7 и 9 Мая и обозначил критически важные задачи.

06.05.2026 15:12
В Казахстане появится медаль имени Газиза Байтасова

Также президент Казахстана в торжественной обстановке передал знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан" – Махамбету Кенжебайулы, сыну "Халық қаһарманы" Кенжебая Маденова.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
