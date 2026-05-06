Ряд казахстанцев получили из рук Токаева ордена и медали – указ и полный список награжденных
6 мая 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сайта Акорды, указом президента РК за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены:
орденом "Даңқ" I степени
- Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;
орденом "Даңқ" II степени
- Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор;
- Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента;
- Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова
- Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения;
- Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;
орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы
- Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны;
- Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
- Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности;
- Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны;
- Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры;
- Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел;
- Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
- Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел;
- Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности;
- Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева
- Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны;
- Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
медалью "Ерлігі үшін"
- Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай;
- Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;
- Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;
- Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"
- Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области;
- Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел;
- Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны;
- Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны;
- Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны;
- Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны;
- Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением к 7 и 9 Мая и обозначил критически важные задачи.
Также президент Казахстана в торжественной обстановке передал знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан" – Махамбету Кенжебайулы, сыну "Халық қаһарманы" Кенжебая Маденова.
