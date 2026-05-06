Ряд казахстанцев получили из рук Токаева ордена и медали – указ и полный список награжденных

6 мая 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указом президента РК за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены :

орденом "Даңқ" I степени

Сексембаев Марат Исламханович – прокурор Костанайской области;

орденом "Даңқ" II степени

Секенов Дастан Абдикадырович – главный военный прокурор;

Тореханов Роман Алмаханович – заместитель начальника Службы государственной охраны – начальник Службы охраны Президента;

Шекарбеков Сакентай Амантаевич – командующий региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии Министерства внутренних дел;

орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова

Омарбеков Айткурман Жоламанович – заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения;

Спанов Иса Калиевич – заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

орденом "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

Алашов Бақытжан Алашұлы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Булегенов Ержан Ергалиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Дарменов Ренат Есенкельдынович – начальник департамента Министерства обороны;

Долбышева Татьяна Сергеевна – инспектор Департамента полиции Северо-Казахстанской области Министерства внутренних дел;

Жаншин Жанболат Жаскайратович – первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Ибраев Берик Мухаметжанович – начальник центра Службы Комитета национальной безопасности;

Керимбаев Даурен Темиргалиевич – заместитель начальника департамента Службы государственной охраны;

Кусаинов Жаркын Куанышевич – начальник департамента Генеральной прокуратуры;

Мирошниченко Виталий Викторович – заместитель командира отряда Департамента полиции Жамбылской области Министерства внутренних дел;

Өмірбекұлы Руслан – первый заместитель начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;

Рыспаев Нияз Канатович – первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел;

Тарыбаев Тимур Багдатович – заместитель начальника департамента Службы Комитета национальной безопасности;

Токанов Арман Кумарович – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Тюмелиев Еркин Амангельдиевич – руководитель Департамента экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Федорченко Дмитрий Юрьевич – начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Хайрушев Данияр Жумагалиевич – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Шакенов Нурлан Нурмухаметович – руководитель управления Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева

Мұхтархан Медет Мұхтарханұлы – сержант войсковой части 10810 Министерства обороны;

Таукебаев Галымжан Таласбекович – сержант Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

медалью "Ерлігі үшін"

Бильтанов Ербулан Закирович – начальник группы Пограничного управления по району Маканчи Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по области Абай;

Капанов Канат Манарбекович – водитель-сотрудник пожарной части № 3 Управления по чрезвычайным ситуациям города Усть-Каменогорска Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Қабиев Асан Нұрболатұлы – полицейский Управления специализированной службы охраны Западно-Казахстанской области Министерства внутренних дел;

Лиясканов Бакытбек Кажыханович – старший криминалист Департамента полиции области Абай Министерства внутренних дел;

Солтанғали Азамат Жомартұлы – командир отделения специализированной пожарной части № 2 Отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"

Байзаков Абзал Бауржанович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области;

Дюсембаев Тимур Болатбекович – заместитель командира авиационной эскадрильи воинской части 3656 Национальной гвардии Министерства внутренних дел;

Козыбаев Газиз Болысбекович – начальник отдела Службы государственной охраны;

Мукушев Асылхан Русланович – заместитель командира – начальник штаба войсковой части 61993 Министерства обороны;

Рахимжанов Ерик Амангельдыевич – заместитель командира войсковой части 97616 Министерства обороны;

Султангазиев Азамат Тлеукабылович – заместитель начальника управления воинской части 0112 Президентского полка "Айбын" Сил особого назначения Службы государственной охраны;

Тілебалды Бауыржан Болатханұлы – командир дивизиона войсковой части 35748 Министерства обороны.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением к 7 и 9 Мая и обозначил критически важные задачи.

Материал по теме В Казахстане появится медаль имени Газиза Байтасова

Также президент Казахстана в торжественной обстановке передал знак особого отличия – Золотую звезду и орден "Отан" – Махамбету Кенжебайулы, сыну "Халық қаһарманы" Кенжебая Маденова.