Политика

Токаев встретился с Путиным в Москве: что обсуждали лидеры

Токаев и Путин договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 01:44 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент нашей страны уделил особое внимание предстоящему государственному визиту российского лидера в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за традиционно теплый прием и поздравил его и всех россиян с 81-й годовщиной Великой Победы.

"Я очень рад видеть Вас в Москве накануне великого праздника Дня Победы – это, как говорится, праздник со слезами на глазах. Мы чествуем героев самой кровопролитной войны в истории человечества. Советское государство, победив фашизм, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем Организации Объединенных Наций. Мы это помним и чествуем наших ветеранов. Всего 57 фронтовиков осталось в Казахстане, живущих и помнящих войну", – подчеркнул глава нашего государства.

Президент Казахстана отметил, что взаимодействие двух стран находится на подъеме и динамично развивается по всем направлениям.

"Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. За последние 5 лет Россия является одним из основных инвесторов в казахскую экономику. Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку в 30 млрд долларов – это хороший показатель. Хотел бы особо отметить развитие гуманитарных связей между нашими странами в области образования. Школы "Сириус" уже активно начали работать на нашей территории – в Алматы, Астане и других городах. Туризм – это тоже очень важный показатель. По итогам 2025 года Россия вышла на первое место по количеству туристов, побывавших в Казахстане", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что предстоящий саммит Высшего совета Евразийского экономического союза в Астане будет успешным, а государственный визит президента России в Казахстан станет событием большой политической и исторической важности.

В свою очередь Владимир Путин отметил личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление отношений между двумя государствами.

"Для наших народов и для нас лично это действительно грандиозный, может быть, самый главный праздник. То, что вы сочли возможным приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами – это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей", – сказал российский лидер.

В ходе встречи главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее сообщалось, что Токаев прилетел с рабочим визитом в Москву.

