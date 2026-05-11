События

"Кто играется с погодой?!": майский снегопад в Щучинске вызвал бурную реакцию в Сети

Фото: Zakon.kz
Жители Щучинска сегодня, 11 мая 2026 года, столкнулись с неожиданным капризом природы – город накрыло майским снегом, передает Zakon.kz.

Пока в одних регионах страны готовятся к летнему зною, северяне делятся в социальных сетях кадрами заснеженных улиц и цветущих деревьев под белыми хлопьями.

Видеоролики с погодной аномалией моментально разлетелись в местных пабликах, вызвав бурную реакцию пользователей. Несмотря на резкое похолодание, местные жители подошли к ситуации с юмором.

  • Кто играется с погодой?!!! Положите пульт.
  • Сегодня просто 100-й день февраля.
  • Это так круто.
  • Майский снег – это нормально. Природа знает, что делает.
  • Рождаются дети косули. Это надо принять. Все хорошо.
  • Это первый майский снег, осталось июньского дождаться – и потом лето.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 12 мая 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.

Канат Болысбек
