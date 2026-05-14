Президент Казахстана высказался о глобальном проекте первой леди Турции

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Эмине Эрдоган по проекту Zero Waste, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что первая леди Турции в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) инициировала важнейший проект Zero Waste и проводит масштабную работу.

"Хочу особо отметить, что эта инициатива созвучна с реализуемым в нашей стране общенациональным проектом "Таза Қазақстан". Поэтому мы активно поддерживаем столь значимое начинание". Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана сообщил, что обменялся мнениями с турецким лидером по актуальным мировым проблемам.

"В нынешний сложный период мы выразили обеспокоенность в связи с обострением вооруженных конфликтов. Предметом нашего разговора стало также ослабление международного права и снижение влияния универсальных организаций. Мы пришли к общему выводу о необходимости усиления роли ООН, строгого соблюдения ее резолюций и Устава, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципу справедливости. Мы отметили необходимость решения всех споров и конфликтов мирным путем через дипломатические переговоры. Казахстан и Турция и впредь будут продолжать взаимодействие в рамках международных организаций. Мы объединим наши усилия во имя обеспечения глобальной стабильности и безопасности". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев добавил, что укрепление стратегического партнерства Казахстана и Турции – это общая цель и устремление двух народов.

"Мы будем расширять наше многогранное сотрудничество, передавая будущим поколениям наше братство, имеющее глубокие исторические корни. Считаю это священным долгом двух народов". Касым-Жомарт Токаев

Президент Турции прибыл в Казахстан с государственным визитом 13 мая 2026 года. Его в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев.

Стоит отметить, что сегодня, 14 мая, Эрдоган стал первым кавалером ордена Qoja Ahmet Yasaui, который ему вручил Токаев.