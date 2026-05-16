#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
470.17
547.47
6.42
Политика

Токаев провел совещание после саммита ОТГ в Туркестане

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 00:44 Фото: akorda.kz
По итогам прошедшего 15 мая неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, в ходе которого поблагодарил жителей города и акима области Нуралхана Кушерова за подготовку важного международного мероприятия, передает Zakon.kz.

Об этом 17 мая 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров. По его данным, благодаря их эффективной работе Туркестан, как город, в котором расположены святыни тюркской цивилизации, продемонстрировал свой мощный потенциал в качестве притягательного центра культурно-гуманитарного взаимодействия и готовность к проведению крупных международных форумов.

"По словам президента, главы зарубежных государств и все участники саммита высоко оценили качество автомобильных дорог, чистоту и озеленение улиц и парковых зон. Глава государства поручил акимам области и города продолжить работу по дальнейшему развитию и обустройству Туркестана – исторической жемчужины нашей страны и всего региона", – написал Смадияров.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил о своем решении отметить государственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами большую группу сотрудников акиматов и административных работников, сотрудников военных и правоохранительных ведомств, коммунальных служб, волонтеров и других активистов за их добросовестный труд во благо Казахстана.

Ранее Токаев призвал глав государств-членов ОТГ развивать проекты в сфере спутниковой связи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Токаев провел совещание с руководством МВД
12:44, 02 сентября 2023
Токаев провел совещание с руководством МВД
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Генштаба
15:51, 05 сентября 2023
Токаев провел оперативное совещание Генштаба
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
14:10, 08 октября 2025
Токаев провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в &quot;Челси&quot;
00:53, 17 мая 2026
Стал известен тренер, под руководством которого Дастан Сатпаев будет играть в "Челси"
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
00:32, 17 мая 2026
Казахстанские борцы получили денежные награды за медали чемпионата Азии
Обидчица Рыбакиной стала триумфатором турнира в Риме
00:05, 17 мая 2026
Обидчица Рыбакиной стала триумфатором турнира в Риме
&quot;Тренчин&quot; с Адырбековым в составе одержал крупную победу в матче чемпионата Словакии
23:46, 16 мая 2026
"Тренчин" с Адырбековым в составе одержал крупную победу в матче чемпионата Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: