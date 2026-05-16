Токаев провел совещание после саммита ОТГ в Туркестане

По итогам прошедшего 15 мая неформального саммита Организации тюркских государств в Туркестане президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, в ходе которого поблагодарил жителей города и акима области Нуралхана Кушерова за подготовку важного международного мероприятия, передает Zakon.kz.

Об этом 17 мая 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров. По его данным, благодаря их эффективной работе Туркестан, как город, в котором расположены святыни тюркской цивилизации, продемонстрировал свой мощный потенциал в качестве притягательного центра культурно-гуманитарного взаимодействия и готовность к проведению крупных международных форумов.

"По словам президента, главы зарубежных государств и все участники саммита высоко оценили качество автомобильных дорог, чистоту и озеленение улиц и парковых зон. Глава государства поручил акимам области и города продолжить работу по дальнейшему развитию и обустройству Туркестана – исторической жемчужины нашей страны и всего региона", – написал Смадияров.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил о своем решении отметить государственными наградами, почетными грамотами и благодарственными письмами большую группу сотрудников акиматов и административных работников, сотрудников военных и правоохранительных ведомств, коммунальных служб, волонтеров и других активистов за их добросовестный труд во благо Казахстана.

Ранее Токаев призвал глав государств-членов ОТГ развивать проекты в сфере спутниковой связи.