Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане 20 мая

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 18 мая 2026 года: "В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 мая 2026 года в 10:00 в Астане". Предыдущее совместное заседание палат Парламента Казахстана состоялось 15 мая 2026 года.

