Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане 20 мая
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Как говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 18 мая 2026 года:
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 мая 2026 года в 10:00 в Астане".
Предыдущее совместное заседание палат Парламента Казахстана состоялось 15 мая 2026 года.
