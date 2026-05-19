Политика

Казахстанский дипломат вошел в число лучших в Китае: вручена престижная медаль

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:20 Фото: gov.kz
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И вручил послу Казахстана Шахрату Нурышеву медаль "Выдающийся дипломат", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 мая 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РК:

"Высокая награда присуждена казахскому послу в знак признания его значительного вклада в укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Первая в истории церемония вручения состоялась в пресс-центре Министерства иностранных КНР. Шахрат Нурышев вошел в число восьми действующих и бывших глав дипломатических миссий, чья деятельность получила наиболее высокую оценку официального Пекина".

Наряду с представителем Казахстана наград были удостоены послы Пакистана, Саудовской Аравии и Колумбии, а также бывшие главы дипмиссий России, Камбоджи, Чада и Уругвая.

Медаль "Выдающийся дипломат" является высшим знаком отличия, учрежденным для поощрения иностранных дипломатов за исключительные заслуги в деле углубления межгосударственных связей и взаимодействия с КНР.

Шахрат Нурышев был назначен послом Казахстана в Китае указом президента в апреле 2022 года. А в апреле 2024-го он был назначен послом РК в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.

