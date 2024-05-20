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МИД РК о Китае: Разделяем позиции по многим вопросам

Флаги, Казахстан, Китай, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 11:34 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И прибыл с официальным визитом в Казахстан. На встрече министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу рассказал о взаимоотношениях с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Министр отметил, что, несмотря на сложности и вызовы современной международной обстановки, Казахстан и Китай разделяют схожие позиции по многим вопросам международной и региональной повестки.

"Об этом свидетельствует тесное взаимодействие и поддержка в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других площадок. Высоко оцениваем и поддерживаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации. Убеждены, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры глобальной безопасности, ускорят достижение целей устойчивого развития", – продолжил Мурат Нуртлеу.

Он подчеркнул, что Китай является крупнейшим торговым и экономическим партнером Казахстана.

"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 30%, достигнув рекордной отметки в 41 млрд долларов. Пекин стабильно входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня мы организовали десятки крупных региональных проектов на сумму более 7 млрд долларов в нефтегазовой, металлургической, химической, агропромышленной и иных сферах. В данный момент в целом ряде секторов ведется планомерная реализация порядка 50 совместных инвестпроектов", – дополнил министр иностранных дел РК.

По его мнению, взаимный безвизовый режим и проходящий год туризма Казахстана в Китае станут мощным стимулом для роста турпотоков.

"Приветствуем планы по открытию в этом году филиала Пенкинского университета языка и культуры в Астане. Наряду с этим мы заинтересованы в открытии других филиалов передовых технических вузов Китая в Казахстане. Как мы видим, вектор казахстанско-китайских взаимоотношений демонстрирует стремительный рост в духе добрососедства и взаимного уважения", – озвучил Мурат Нуртлеу.

16 мая на пленарном заседании ратифицировали договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

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