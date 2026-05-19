Принцип "историю творят только сильные и пишут победители" носит антинаучный характер – Токаев

Выступая 19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о принципе "историю творят только сильные и пишут победители", сообщает Zakon.kz.

Здесь, как отметил президент, важно понимать, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной.

"Принцип "историю творят только сильные и пишут победители", надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более, потерпевшим поражения на полях брани в прошлом придется довольствоваться ролью исторических "заднескамеечников". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в Казахстане начался довольно активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых "недогосударств" и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.

"Но, восстанавливая объективную историческую картину, мы далеки от слепой идеализации прошлого. История не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление. Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия". Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как подчеркнул президент, в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной "мягкой силы" и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены.

"Их миссия именно в нынешнее неспокойное время крайне важна". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в исторической памяти большинства народов ярче всего сохранились завоевательные походы правителей и талантливых полководцев, нежели монотонный труд реформаторов и выдающихся мыслителей.

"Действительно, овеянные легендами военные победы вызывают повышенную эмоциональную реакцию людей в сравнении с их откликами на институциональные новации и прогрессивные идеи, судьбоносное значение которых проявляется и оценивается должным образом спустя длительное время. Наглядный тому пример – искаженное восприятие истории Великой степи, которая, как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений". Касым-Жомарт Токаев

Такой одномерный подход, по словам президента, заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в "прокрустово ложе" банальной военной хроники.

"Полагаю, что высокий междисциплинарный уровень развития современной науки все же позволит усовершенствовать процесс объективного изучения истории Золотой Орды. Учитывая, что в этом зале сегодня собрались авторитетные исследователи того периода, хотел бы вкратце изложить собственное видение основных направлений научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил роль российских ученых в изучении Золотой Орды.