Политика

Принцип "историю творят только сильные и пишут победители" носит антинаучный характер – Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 14:58 Фото: akorda.kz
Выступая 19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о принципе "историю творят только сильные и пишут победители", сообщает Zakon.kz.

Здесь, как отметил президент, важно понимать, что историческая оценка должна быть абсолютно объективной и политически нейтральной.

"Принцип "историю творят только сильные и пишут победители", надо признать, носит антинаучный характер: раз победителей не судят, то и в мировой истории им должно быть уготовано самое почетное место, куда стекаются все комплиментарные оценки исследователей. А малым и средним странам, тем более, потерпевшим поражения на полях брани в прошлом придется довольствоваться ролью исторических "заднескамеечников".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, в Казахстане начался довольно активный процесс пересмотра устаревших догм и стереотипов, которые в угоду политическим амбициям низводят некогда могучие степные империи до статуса так называемых "недогосударств" и даже позиционируют кочевые народы как дикую, стихийную силу, вышедшую за рамки исторического контекста.

"Но, восстанавливая объективную историческую картину, мы далеки от слепой идеализации прошлого. История не терпит и не прощает лжи во имя самолюбования, равно как и попыток превратить общее наследие в типично национальное явление. Претензии на монополию в трактовке нашего богатейшего прошлого с его противоречиями, сложностями – это тупиковый путь, ведущий к деградации науки и росту взаимного недоверия".Касым-Жомарт Токаев

Между тем, как подчеркнул президент, в профессиональном сообществе историков, безусловно, имеются представители эффективной "мягкой силы" и научной дипломатии, они могут строить мосты там, где политики способны возводить лишь стены.

"Их миссия именно в нынешнее неспокойное время крайне важна".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в исторической памяти большинства народов ярче всего сохранились завоевательные походы правителей и талантливых полководцев, нежели монотонный труд реформаторов и выдающихся мыслителей.

"Действительно, овеянные легендами военные победы вызывают повышенную эмоциональную реакцию людей в сравнении с их откликами на институциональные новации и прогрессивные идеи, судьбоносное значение которых проявляется и оценивается должным образом спустя длительное время. Наглядный тому пример – искаженное восприятие истории Великой степи, которая, как правило, до сих пор воспринимается как бесконечная череда битв и сражений".Касым-Жомарт Токаев

Такой одномерный подход, по словам президента, заметно упрощает и искажает историческую реальность, втискивая сложное, многослойное бытие Великой степи, особенно Золотой Орды, в "прокрустово ложе" банальной военной хроники.

"Полагаю, что высокий междисциплинарный уровень развития современной науки все же позволит усовершенствовать процесс объективного изучения истории Золотой Орды. Учитывая, что в этом зале сегодня собрались авторитетные исследователи того периода, хотел бы вкратце изложить собственное видение основных направлений научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований.

Лев Толстой и политика: какую параллель провел Токаев

Также Касым-Жомарт Токаев отметил роль российских ученых в изучении Золотой Орды.

