Политика

"Есть риск скатиться к мракобесию": Токаев сделал важное заявление

президент РК Касым-Жомарт Токаев
Выступая 19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал важное заявление, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, сегодня можно уже констатировать, что наш регион вступает в период нового ренессанса и возвращения своей исторической миссии важного цивилизационного и геополитического полюса мира.

"В этом процессе решающую роль играют беспрецедентный дух и созидательная энергия наших народов, в том числе подрастающего поколения. Благодаря чему сегодня мы ставим перед собой высокие цели и выполняем важные задачи. Поэтому важно сочетать богатое наследие предков с прогрессивными ценностями и передовыми технологиями. Изучение истории не означает, что нужно жить прошлым или переживать его заново. Замыкаясь в былых временах, есть риск скатиться к невежеству и мракобесию", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, через познание своих истоков необходимо расширять горизонты национального развития.

"Поэтому в новой Конституции, глубоко осознавая этот принцип, мы четко обозначили стратегический приоритет сохранения нашего культурного наследия, развития образования, науки и инноваций. И мы уже начали эту важную работу. Неделю назад я подписал специальный Указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования".Касым-Жомарт Токаев

Как всем известно, отметил глава государства, сегодня современные технологии коренным образом проникают во все сферы жизни, открывая путь для масштабных изменений.

"Очевидно, что этот процесс напрямую повлияет на будущее человечества. Одним словом, передовые технологии развиваются колоссальными темпами каждый день. Это реальность XXI века. Мы это прекрасно понимаем, поэтому уделяем особое внимание воспитанию подрастающего поколения, способного быстро адаптироваться к требованиям времени".Касым-Жомарт Токаев

В данном направлении, как подчеркнул президент, мы реализуем множество инициатив.

"В августе текущего года в Казахстане под эгидой ЮНЕСКО пройдет международная олимпиада по искусственному интеллекту, в которой примут участие школьники и студенты из 100 стран. Кроме того, наша страна целенаправленно продвигает такие креативные проекты, как "Всемирные игры кочевников", "Игры будущего". Также осенью этого года в Астане впервые планируется провести AI Film фестиваль. Мы последовательно работаем над запуском новых цифровых и транспортных коридоров, а также центров хранения данных, которые по-новому воссоздают Великий Шелковый путь и становятся аналогами знаменитых библиотек прошлого".Касым-Жомарт Токаев

Это, по словам главы государства, станет подлинным отражением прогрессивной эпохи, где гармонично сочетаются традиции и инновации.

"Еще раз подчеркну: настоящий прогресс возможен только там, где исторический опыт органично сочетается с прогрессом и устремленностью в будущее. Непростая история Золотой Орды и ее судьба напоминают нам, что подлинная сила государств зиждется на способности объединять разные культуры в единую систему плодотворного гуманитарного и политического партнерства. Следуя этой стратегической линии, мы активно развиваем сотрудничество тюркских стран, Казахстан всецело продвигает идею комплексного взаимодействия на пространстве Евразии для укрепления экономического и технологического потенциала всех стран региона", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В пример президент привел то, что в 2025 году на саммите ШОС им была выдвинута инициатива "Трансалтайского диалога", которая органично взаимодействует с российской концепцией "Алтай – прародина тюрков".

Президент предложил вывести изучение Золотой Орды на глобальный уровень

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Золотая Орда создала протоглобальный рынок.

