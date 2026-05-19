Токаев связал происхождение слова "деньги" с Золотой Ордой

19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность" глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что следует всесторонне изучить экономическую модель Золотой Орды, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, известно, что древние цивилизации Месопотамии, Египта, Китая, Индии во многом сформировались благодаря освоению речных долин. А Великая степь создала принципиально иной тип исторического развития.

Он также напомнил, что пять тысяч лет назад на севере Казахстана, в Ботае, человек впервые приручил лошадь, что стало одним из узловых событий, предопределивших ход мировой истории.

"Всадническая культура породила особое стратегическое мышление и сверхмобильный образ жизни. Таким образом, контролируя все ключевые транспортные, торговые и гуманитарные связи на бескрайних просторах Евразии, Золотая Орда стала венцом прогресса конно-кочевой цивилизации. В этой связи есть все основания утверждать, что именно симбиоз кочевого и оседлого укладов стал главной причиной столь яркого выхода Золотой Орды на историческую авансцену". Касым-Жомарт Токаев

В конечном счете, отметил глава Казахстана, благодаря синергии кочевого образа жизни, городской ремесленной культуры и торговых артерий Золотая Орда сформировала развитую экономику, которую цементировала денежная и фискальная система.

"По мнению многих ученых, в золотоордынской нумизматике сейчас делаются важные открытия. Археологами выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов. По мнению специалистов, в период расцвета в Золотой Орде чеканилось около 28 миллионов серебряных монет". Касым-Жомарт Токаев

Так, в настоящее время общее количество монет той эпохи в государственных и частных коллекциях достигает одного миллиона.

"Символично, что название национальной валюты Казахстана – тенге – напрямую восходит к ордынскому "данг", вероятно отсюда же произошло слово "деньги". Это не просто лингвистическое совпадение, а иллюстрация того, что именно Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в нашем обширном регионе". Касым-Жомарт Токаев

К тому же империя контролировала северную ветвь Великого Шелкового пути, превратив степь в безопасный транзитный коридор.

"Через территорию Улуса Джучи ежегодно проходили тысячи тонн товаров: шелк из Китая, специи из Индии, меха из России, изделия ремесленников из Европы, Ближнего и Среднего Востока", – заключил Токаев.

