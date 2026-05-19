Токаев связал происхождение слова "деньги" с Золотой Ордой
По словам президента, известно, что древние цивилизации Месопотамии, Египта, Китая, Индии во многом сформировались благодаря освоению речных долин. А Великая степь создала принципиально иной тип исторического развития.
Он также напомнил, что пять тысяч лет назад на севере Казахстана, в Ботае, человек впервые приручил лошадь, что стало одним из узловых событий, предопределивших ход мировой истории.
"Всадническая культура породила особое стратегическое мышление и сверхмобильный образ жизни. Таким образом, контролируя все ключевые транспортные, торговые и гуманитарные связи на бескрайних просторах Евразии, Золотая Орда стала венцом прогресса конно-кочевой цивилизации. В этой связи есть все основания утверждать, что именно симбиоз кочевого и оседлого укладов стал главной причиной столь яркого выхода Золотой Орды на историческую авансцену". Касым-Жомарт Токаев
В конечном счете, отметил глава Казахстана, благодаря синергии кочевого образа жизни, городской ремесленной культуры и торговых артерий Золотая Орда сформировала развитую экономику, которую цементировала денежная и фискальная система.
"По мнению многих ученых, в золотоордынской нумизматике сейчас делаются важные открытия. Археологами выявлены десятки ранее неизвестных монетных дворов. По мнению специалистов, в период расцвета в Золотой Орде чеканилось около 28 миллионов серебряных монет". Касым-Жомарт Токаев
Так, в настоящее время общее количество монет той эпохи в государственных и частных коллекциях достигает одного миллиона.
"Символично, что название национальной валюты Казахстана – тенге – напрямую восходит к ордынскому "данг", вероятно отсюда же произошло слово "деньги". Это не просто лингвистическое совпадение, а иллюстрация того, что именно Золотая Орда заложила стандарты денежных отношений в нашем обширном регионе". Касым-Жомарт Токаев
К тому же империя контролировала северную ветвь Великого Шелкового пути, превратив степь в безопасный транзитный коридор.
"Через территорию Улуса Джучи ежегодно проходили тысячи тонн товаров: шелк из Китая, специи из Индии, меха из России, изделия ремесленников из Европы, Ближнего и Среднего Востока", – заключил Токаев.
