Токаев торжественно встретил президента Израиля в Акорде
Сегодня, 27 апреля 2026 года, в Акорде состоялась церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в ходе мероприятия главы государств представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали национальные гимны Казахстана и Израиля.
22 апреля Токаев поздравлял Ицхака Герцога с Днем независимости государства Израиль, пожелав благополучия и процветания.
