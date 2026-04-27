Токаев торжественно встретил президента Израиля в Акорде

Фото: akorda.kz

Сегодня, 27 апреля 2026 года, в Акорде состоялась церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе мероприятия главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали национальные гимны Казахстана и Израиля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aqorda (@akordapress) 22 апреля Токаев поздравлял Ицхака Герцога с Днем независимости государства Израиль, пожелав благополучия и процветания.

