Президенты Казахстана и Кении ознакомились с возможностями центра Alem.ai

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кении Уильям Руто посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, в котором ознакомились с потенциалом центра как ключевого технологического хаба страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев продемонстрировал лидерам двух стран экспозицию музея и возможности ИИ-кинотеатра, а также рассказал о долгосрочной стратегии развития Alem.ai.

Президентам была представлена система Astana Smart City с ее возможностями в области видеоаналитики, общественной безопасности, управления транспортом и координации городских служб в онлайн-режиме.

До этого Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Кения". Именно там Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в экспорте зерна в Кению.