Политика

Лидеры Казахстана и Кении изучили деятельность МФЦА

Токаев, президент Кении, МФЦА, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 19:49 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Кении посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе посещения главам государств была презентована деятельность МФЦА как региональной площадки для привлечения инвестиций и расширения международного финансового сотрудничества между Казахстаном и Кенией.

Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил Касым-Жомарту Токаеву и Уильяму Руто ключевые направления работы Центра, включая формирование рынка капитала, развитие устойчивого, "зеленого", исламского и авиационного финансирования, а также меры по расширению участия международных компаний на его площадке.

Так, в экосистеме Центра зарегистрировано более 5 600 компаний из 90 стран, объем привлеченных инвестиций за все годы работы составил более 21,8 млрд долларов.

За весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 317,4 млрд тенге.

Президенты Казахстана и Кении ознакомились с возможностями центра Alem.ai

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Кения". Именно там Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в экспорте зерна в Кению.

