Лидеры Казахстана и Кении изучили деятельность МФЦА
Известно, что в ходе посещения главам государств была презентована деятельность МФЦА как региональной площадки для привлечения инвестиций и расширения международного финансового сотрудничества между Казахстаном и Кенией.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров представил Касым-Жомарту Токаеву и Уильяму Руто ключевые направления работы Центра, включая формирование рынка капитала, развитие устойчивого, "зеленого", исламского и авиационного финансирования, а также меры по расширению участия международных компаний на его площадке.
Так, в экосистеме Центра зарегистрировано более 5 600 компаний из 90 стран, объем привлеченных инвестиций за все годы работы составил более 21,8 млрд долларов.
За весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 317,4 млрд тенге.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Кения". Именно там Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в экспорте зерна в Кению.