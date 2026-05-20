Казахстан накроет волна непогоды – от дождей и града до пыльных бурь

В 16 областях Казахстана на 21 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидаются дождь, гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре, на юге области сохраняется, на западе, северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на западе, востоке, юге, в горных районах области временами порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы в конце дня ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, временами порывы 15-20 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, в центре области туман. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются ночью дождь, гроза, на севере, юге, востоке области сильный дождь, град, шквал, днем на юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, на севере, востоке временами 23-28 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на cевере, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на востоке, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Днем на юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на северо-востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На севере, востоке области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер северный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на юге, востоке области сильный дождь, град, шквал, днем на севере, востоке области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 25 м/с. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что сразу три региона Казахстана охватят заморозки.