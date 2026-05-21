Политика

Токаев наградил работников и волонтеров после саммита ОТГ в Туркестане

Фото: akorda.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане группа граждан награждена государственными наградами, передает Zakon.kz.

Об этом 21 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Орденами и медалями отмечены рабочие коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений региона, а также волонтеры", – говорится в сообщении.

Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награждены:

  • Мухтар Әбішов – садовник учреждения "Жасыл саябақтар" (Байдибекский район);
  • Амина Кузембаева – рабочая предприятия "Темирлан благоустройство" (Ордабасынский район);
  • Ердос Қонысов – экскурсовод Литературно-культурного музея имени С. Ерубаева (филиал Областного историко-краеведческого музея);
  • Райхан Матибаева – рабочая предприятия "Ленгір тазалық" (Толебийский район);
  • Парымбек Орынбасар – инженер-гидротехник предприятия "Тұран су" (Туркестан).

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

  • Тахир Абдиев – заведующий Туркестанской городской подстанцией скорой медицинской помощи №1;
  • Сырым Адешов – рабочий учреждения "Жасыл қала" (Кентау);
  • Руслан Алимбеков – директор ТОО "Аулие ата";
  • Мадияр Әбдраев – рабочий ТОО "Түркістан жарық-тазалық" (Туркестан);
  • Бағдат Байнеев – тракторист предприятия "Созақ сәулет" (Созакский район);
  • Алимбек Бекжанов – водитель учреждения "Жетысай қызмет" (Жетысайский район);
  • Эрнар Бектаев – волонтер;
  • Алдибек Бойбусинов – рабочий учреждения хозяйственной деятельности Шардаринского района;
  • Бейдилда Бурибаев – водитель учреждения "Отырар 2050" (Отырарский район);
  • Мекенбай Есимов – директор ТОО "КДСМ";
  • Салтанат Кабулова – дворник учреждения "Мырзакент-Қызмет" (Мактааральский район);
  • Ғабит Қожамбердіұлы – садовник учреждения "Жасыл Арыс";
  • Айда Маканбай – волонтер (Туркестан);
  • Нургали Мирзамуратов – рабочий учреждения "Сарыагаш қызмет" (Сарыагашский район);
  • Толеби Мырзалиев – главный специалист Управления строительства Туркестанской области;
  • Алишер Омаров – волонтер (Туркестан);
  • Абибулла Таскынбаев – рабочий учреждения "Келес қызмет" (Келесский район).

Ранее Токаев наградил звезд культуры Казахстана. 

