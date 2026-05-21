Токаев наградил работников и волонтеров после саммита ОТГ в Туркестане

Фото: akorda.kz

Указом президента Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане группа граждан награждена государственными наградами, передает Zakon.kz.

Об этом 21 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. "Орденами и медалями отмечены рабочие коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений региона, а также волонтеры", – говорится в сообщении. Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награждены: Мухтар Әбішов – садовник учреждения "Жасыл саябақтар" (Байдибекский район);

Амина Кузембаева – рабочая предприятия "Темирлан благоустройство" (Ордабасынский район);

Ердос Қонысов – экскурсовод Литературно-культурного музея имени С. Ерубаева (филиал Областного историко-краеведческого музея);

Райхан Матибаева – рабочая предприятия "Ленгір тазалық" (Толебийский район);

Парымбек Орынбасар – инженер-гидротехник предприятия "Тұран су" (Туркестан). Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены: Тахир Абдиев – заведующий Туркестанской городской подстанцией скорой медицинской помощи №1;

Сырым Адешов – рабочий учреждения "Жасыл қала" (Кентау);

Руслан Алимбеков – директор ТОО "Аулие ата";

Мадияр Әбдраев – рабочий ТОО "Түркістан жарық-тазалық" (Туркестан);

Бағдат Байнеев – тракторист предприятия "Созақ сәулет" (Созакский район);

Алимбек Бекжанов – водитель учреждения "Жетысай қызмет" (Жетысайский район);

Эрнар Бектаев – волонтер;

Алдибек Бойбусинов – рабочий учреждения хозяйственной деятельности Шардаринского района;

Бейдилда Бурибаев – водитель учреждения "Отырар 2050" (Отырарский район);

Мекенбай Есимов – директор ТОО "КДСМ";

Салтанат Кабулова – дворник учреждения "Мырзакент-Қызмет" (Мактааральский район);

Ғабит Қожамбердіұлы – садовник учреждения "Жасыл Арыс";

Айда Маканбай – волонтер (Туркестан);

Нургали Мирзамуратов – рабочий учреждения "Сарыагаш қызмет" (Сарыагашский район);

Толеби Мырзалиев – главный специалист Управления строительства Туркестанской области;

Алишер Омаров – волонтер (Туркестан);

Абибулла Таскынбаев – рабочий учреждения "Келес қызмет" (Келесский район).

