Токаев наградил работников и волонтеров после саммита ОТГ в Туркестане
Фото: akorda.kz
Указом президента Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств в городе Туркестане группа граждан награждена государственными наградами, передает Zakon.kz.
Об этом 21 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.
"Орденами и медалями отмечены рабочие коммунальных служб, сотрудники государственных учреждений региона, а также волонтеры", – говорится в сообщении.
Орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награждены:
- Мухтар Әбішов – садовник учреждения "Жасыл саябақтар" (Байдибекский район);
- Амина Кузембаева – рабочая предприятия "Темирлан благоустройство" (Ордабасынский район);
- Ердос Қонысов – экскурсовод Литературно-культурного музея имени С. Ерубаева (филиал Областного историко-краеведческого музея);
- Райхан Матибаева – рабочая предприятия "Ленгір тазалық" (Толебийский район);
- Парымбек Орынбасар – инженер-гидротехник предприятия "Тұран су" (Туркестан).
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
- Тахир Абдиев – заведующий Туркестанской городской подстанцией скорой медицинской помощи №1;
- Сырым Адешов – рабочий учреждения "Жасыл қала" (Кентау);
- Руслан Алимбеков – директор ТОО "Аулие ата";
- Мадияр Әбдраев – рабочий ТОО "Түркістан жарық-тазалық" (Туркестан);
- Бағдат Байнеев – тракторист предприятия "Созақ сәулет" (Созакский район);
- Алимбек Бекжанов – водитель учреждения "Жетысай қызмет" (Жетысайский район);
- Эрнар Бектаев – волонтер;
- Алдибек Бойбусинов – рабочий учреждения хозяйственной деятельности Шардаринского района;
- Бейдилда Бурибаев – водитель учреждения "Отырар 2050" (Отырарский район);
- Мекенбай Есимов – директор ТОО "КДСМ";
- Салтанат Кабулова – дворник учреждения "Мырзакент-Қызмет" (Мактааральский район);
- Ғабит Қожамбердіұлы – садовник учреждения "Жасыл Арыс";
- Айда Маканбай – волонтер (Туркестан);
- Нургали Мирзамуратов – рабочий учреждения "Сарыагаш қызмет" (Сарыагашский район);
- Толеби Мырзалиев – главный специалист Управления строительства Туркестанской области;
- Алишер Омаров – волонтер (Туркестан);
- Абибулла Таскынбаев – рабочий учреждения "Келес қызмет" (Келесский район).
Ранее Токаев наградил звезд культуры Казахстана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript