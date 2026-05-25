Рост инвестиций, новые школы и LRT: Токаев заслушал отчет акима Астаны

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Главе государства была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Касымбек рассказал, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития Астаны.

К примеру, объем инвестиций в основной капитал за 4 месяца 2026 года составил 588 млрд тенге, что на 9,1% выше аналогичного периода прошлого года. Среди них проекты в сферах обрабатывающей промышленности, образования, медицины, транспорта, торговли и логистики.

Кроме того, в настоящее время полностью запущено движение легкорельсового транспорта Astana LRT. В целях дальнейшего развития общественного транспорта столицы прорабатывается реализация второй очереди.

Далее аким проинформировал о строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов.

Так, за последние годы в Астане построено 44 школы, а в течение нового учебного года будет открыто 12 учебных заведений. Также планируется открытие двух дворцов школьников и шести детских садов.

До 2028 года планируется ввод в эксплуатацию двух перинатальных центров, многопрофильной больницы и приемно-диагностического комплекса.

Также доложил об инженерно-коммунальной инфраструктуре города и реализации проекта Smart City.

В 2026 году планируется благоустройство 173 дворовых и общественных пространств, предусмотрена высадка более 1,1 млн зеленых насаждений.

Глава государства, положительно оценив работу акима Жениса Касымбека, дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

22 мая 2026 года глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Тогда Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Палаты по законодательному обеспечению конституционной реформы.