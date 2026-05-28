Политика

Токаеву и Путину презентовали масштабные экономические проекты двух стран

презентация, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 16:55 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину презентовали ряд торгово-экономических проектов Казахстана и России в сфере промышленной кооперации, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в Казахстане работают 3,5 тысячи совместных предприятий и свыше 17 тысяч компаний с российским капиталом.

Также отмечено, что портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, обеспечивающих более 60 тысяч рабочих мест.

Проекты успешно осуществляются в сферах металлургии, нефтехимии и машиностроения. В частности, в Павлодарской области функционирует предприятие по производству стрелочных переводов и цельнокатаных колес для железнодорожной отрасли.

Одним из крупнейших проектов стало производство полипропилена в Атырауской области.

Так, в Карагандинской области запущен совместный шинный завод, в Костанайской области осуществлен проект по выпуску компонентов грузовых автомобилей методом чугунного литья.

В настоящее время на стадии реализации находятся 24 проекта в химической промышленности, производстве строительных материалов и развитии глубокой переработки сырья на сумму 10 млрд долларов.

Их запуск позволит создать 11 тысяч новых рабочих мест.

Президенты Казахстана и России приняли совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства

Кроме того, какие документы подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров Токаева и Путина, можно посмотреть по этой ссылке.

