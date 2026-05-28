Токаеву и Путину презентовали масштабные экономические проекты двух стран
По данным пресс-службы Акорды, в Казахстане работают 3,5 тысячи совместных предприятий и свыше 17 тысяч компаний с российским капиталом.
Также отмечено, что портфель промышленной кооперации Казахстана и России включает 177 совместных проектов общей стоимостью 52,7 млрд долларов, обеспечивающих более 60 тысяч рабочих мест.
Проекты успешно осуществляются в сферах металлургии, нефтехимии и машиностроения. В частности, в Павлодарской области функционирует предприятие по производству стрелочных переводов и цельнокатаных колес для железнодорожной отрасли.
Одним из крупнейших проектов стало производство полипропилена в Атырауской области.
Так, в Карагандинской области запущен совместный шинный завод, в Костанайской области осуществлен проект по выпуску компонентов грузовых автомобилей методом чугунного литья.
В настоящее время на стадии реализации находятся 24 проекта в химической промышленности, производстве строительных материалов и развитии глубокой переработки сырья на сумму 10 млрд долларов.
Их запуск позволит создать 11 тысяч новых рабочих мест.
