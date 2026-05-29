Эксперты назвали "Ауыл" одной из самых активных партий Казахстана

Политическая конкуренция давно вышла за рамки избирательных кампаний. Все большее значение приобретает способность партий вести системную работу на протяжении всего периода между выборами, сохраняя контакт с населением и участвуя в решении актуальных общественных и отраслевых вопросов.

В этом контексте показательным примером эксперты называют деятельность партии "Ауыл", которая в последние годы заметно расширила свое присутствие как в аграрной, так и в общественной сфере.

Социолог Гульмира Илеуова в своей публикации в Facebook обращает внимание на то, что сегодня для партий важны не только результаты выборов, но и постоянное присутствие в жизни людей. По ее мнению, партия "Ауыл" является одной из немногих политических структур, которая стремится работать на постоянной основе, а не только в период электоральных кампаний.

Эксперт отмечает, что основной акцент партии остается на сельской повестке — поддержке аграриев, проблемах субсидирования, кадровом дефиците и развитии сельских территорий.

"Здесь важно даже не количество заявлений, а регулярное удерживание этих тем в публичном поле. Для жителей областей это значит, что их проблемы вообще кто-то озвучивает", – подчеркнула Гульмира Илеуова.

По мнению Илеуовой, отдельного внимания заслуживает работа партии с молодежью. Форумы, агрохакатоны, интеллектуальные игры и строительные отряды создают возможности для вовлечения молодых людей в общественную жизнь и формируют кадровый потенциал будущего.

Схожую оценку дает политолог Данияр Ашимбаев. В своей публикации в Facebook он отмечает, что среди парламентских партий "Ауыл" демонстрирует заметную активность.

По его словам, после успешного выступления на выборах 2023 года партия смогла сохранить динамику и продолжила системную работу по вопросам развития аграрного сектора. Эксперт обращает внимание на то, что деятельность партии совпала с усилением государственного внимания к сельскому хозяйству, расширением инструментов поддержки отрасли и развитием перерабатывающей промышленности.

При этом, считает Ашимбаев, партия не ограничивается поддержкой существующей повестки, а активно инициирует новые вопросы. В числе таких направлений он называет рациональное природопользование, устойчивое развитие сельских территорий и поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Отдельно политолог выделяет формат Auyl Fest, который за короткое время превратился в площадку для профессионального диалога между представителями отрасли, экспертным сообществом, бизнесом и государственными структурами.

"Партия, нужно отметить, двигается весьма энергично, а с начала этого года начала "наступление" по всем возможным фронтам. Партийцы активно втягивают в свою орбиту молодежный электорат, работают с творческими союзами, интеллигенцией. Представляется, что и в нынешнем сезоне партия имеет очень неплохие шансы, как минимум, на преодоление 5%-ного барьера, а как максимум – на улучшение показателей 2023 г.", – отметил Данияр Ашимбаев.

Эксперты также обращают внимание на стремление партии сочетать экономическую повестку с вопросами национальной идентичности, поддержкой традиционных ценностей, культурных инициатив и национальных видов спорта. Такой подход позволяет выстраивать коммуникацию с обществом не только через политические лозунги, но и через темы, близкие жителям регионов.

На фоне растущей конкуренции в политическом поле именно регулярная работа с населением, отраслевыми сообществами и молодежью становится одним из факторов долгосрочной устойчивости партий. И в этом отношении деятельность партии "Ауыл" сегодня все чаще рассматривается экспертами как пример системного присутствия в общественной повестке между электоральными циклами.