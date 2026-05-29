Политика

Эксперты назвали "Ауыл" одной из самых активных партий Казахстана

Фото: Zakon.kz
Политическая конкуренция давно вышла за рамки избирательных кампаний. Все большее значение приобретает способность партий вести системную работу на протяжении всего периода между выборами, сохраняя контакт с населением и участвуя в решении актуальных общественных и отраслевых вопросов.

В этом контексте показательным примером эксперты называют деятельность партии "Ауыл", которая в последние годы заметно расширила свое присутствие как в аграрной, так и в общественной сфере.

Социолог Гульмира Илеуова в своей публикации в Facebook обращает внимание на то, что сегодня для партий важны не только результаты выборов, но и постоянное присутствие в жизни людей. По ее мнению, партия "Ауыл" является одной из немногих политических структур, которая стремится работать на постоянной основе, а не только в период электоральных кампаний.

Эксперт отмечает, что основной акцент партии остается на сельской повестке — поддержке аграриев, проблемах субсидирования, кадровом дефиците и развитии сельских территорий.

"Здесь важно даже не количество заявлений, а регулярное удерживание этих тем в публичном поле. Для жителей областей это значит, что их проблемы вообще кто-то озвучивает", – подчеркнула Гульмира Илеуова.
Фото: Facebook/Гульмира Илеуова

По мнению Илеуовой, отдельного внимания заслуживает работа партии с молодежью. Форумы, агрохакатоны, интеллектуальные игры и строительные отряды создают возможности для вовлечения молодых людей в общественную жизнь и формируют кадровый потенциал будущего.

Схожую оценку дает политолог Данияр Ашимбаев. В своей публикации в Facebook он отмечает, что среди парламентских партий "Ауыл" демонстрирует заметную активность.

По его словам, после успешного выступления на выборах 2023 года партия смогла сохранить динамику и продолжила системную работу по вопросам развития аграрного сектора. Эксперт обращает внимание на то, что деятельность партии совпала с усилением государственного внимания к сельскому хозяйству, расширением инструментов поддержки отрасли и развитием перерабатывающей промышленности.

При этом, считает Ашимбаев, партия не ограничивается поддержкой существующей повестки, а активно инициирует новые вопросы. В числе таких направлений он называет рациональное природопользование, устойчивое развитие сельских территорий и поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Отдельно политолог выделяет формат Auyl Fest, который за короткое время превратился в площадку для профессионального диалога между представителями отрасли, экспертным сообществом, бизнесом и государственными структурами.

Фото: Facebook/Данияр Ашимбаев

"Партия, нужно отметить, двигается весьма энергично, а с начала этого года начала "наступление" по всем возможным фронтам. Партийцы активно втягивают в свою орбиту молодежный электорат, работают с творческими союзами, интеллигенцией. Представляется, что и в нынешнем сезоне партия имеет очень неплохие шансы, как минимум, на преодоление 5%-ного барьера, а как максимум – на улучшение показателей 2023 г.", – отметил Данияр Ашимбаев.

Эксперты также обращают внимание на стремление партии сочетать экономическую повестку с вопросами национальной идентичности, поддержкой традиционных ценностей, культурных инициатив и национальных видов спорта. Такой подход позволяет выстраивать коммуникацию с обществом не только через политические лозунги, но и через темы, близкие жителям регионов.

На фоне растущей конкуренции в политическом поле именно регулярная работа с населением, отраслевыми сообществами и молодежью становится одним из факторов долгосрочной устойчивости партий. И в этом отношении деятельность партии "Ауыл" сегодня все чаще рассматривается экспертами как пример системного присутствия в общественной повестке между электоральными циклами.

