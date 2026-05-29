Токаев и Мирзиёев дали старт новым проектам – подписан важный документ
Фото: akorda.kz
Подписана Дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом 29 мая 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.
В Астане в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания Дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Подписание Дорожной карты стало практическим продолжением договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Узбекистан 14-15 ноября 2025 года", – рассказали в Акорде.
Новые проекты документа охватывают сферы промышленности, нефтехимии, логистики, металлургии, агропромышленного комплекса, туризма и "зеленой" энергетики.
Ранее состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой.
