Политика

Токаев назвал ЕАЭС ключевой площадкой сотрудничества евразийской "пятерки"

Токаев, президенты на совещании, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 14:26 Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева сегодня, 29 мая 2026 года, состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщает Zakon.kz.

В своей приветственной речи глава государства отметил символичность этого дня: именно 29 мая 2014 года в столице Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе.

"Это событие стало важной вехой евразийской интеграции. За время своего существования Союз превратился в ключевую важную площадку сотрудничества и взаимодействия евразийской "пятерки". По этому случаю позвольте поздравить всех коллег с Днем Евразийского экономического союза, пожелать успехов в дальнейшем развитии нашего интеграционного Объединения на благо наших стран и народов. В ходе сегодняшней встречи в узком формате нам предстоит рассмотреть важные вопросы внешней торговли, реализации инициатив по развитию искусственного интеллекта, о чем мы вчера начали предметный разговор в рамках экономического форума. Уверен, заседание будет традиционно конструктивным и позволит прийти к решениям, которые будут приемлемыми для всех государств – участников".Касым-Жомарт Токаев

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым в мероприятии приняли участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, вице-премьер Армении Мгер Григорян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

В Астане проходит очередное заседание ВЕЭС
Анастасия Московчук
