Политика

Токаев: Alatau City станет первым полностью цифровым городом

проект города, Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 14:06 Фото: akorda.kz
Выступая на совещании по развитию города Алатау президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что реализация проекта предполагает значительные капитальные и операционные затраты, что, в свою очередь, требует формирования стабильной, предсказуемой доходной базы.

"Текущая финансово-экономическая модель имеет определенные риски с точки зрения покрытия будущих расходов. Приток инвестиций и развитие бизнеса, на что делается ставка, – это не гарантированный источник доходов, а всего лишь прогноз и ожидание".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, предусмотренные преференции на первоначальном этапе снизят налоговую отдачу.

"Это грозит структурным разрывом, когда расходы на развитие и содержание города необходимы сразу, а доходы либо отложены во времени, либо изначально занижены. Поэтому Совету по развитию Алатау совместно с Администрацией города предстоит разработать эффективную финансово-экономическую модель долгосрочного устойчивого развития. Параллельно необходимо утвердить основополагающие документы стратегического планирования города. Инвесторы, партнеры, граждане должны понимать, каким будет Алатау через 10, 20 и 30 лет. Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и "умного" управления. Таковы ключевые ориентиры".Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что все стратегические документы (долгосрочный план, мастер-план и стратегия развития) необходимо принять до конца 2026 года, чтобы уже со следующего года приступить к активной фазе развития города.

"В реализации столь крупных долгосрочных проектов огромное значение имеет быстрое, форсированное и, главное, успешное начало данного процесса. Начнем тянуть резину – считайте, дело пропало".Касым-Жомарт Токаев

"Нельзя затягивать": что нужно срочно сделать в Алатау, озвучил президент

Также на этом совещании Токаев раскритиковал темпы развития Конаева. По его словам, "облик города не изменился, все осталось по-прежнему".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
