Пренебрежительно относятся к нашей стране – Токаев раскритиковал высказывания о "Штрафстане"

Во время совещания по развитию Алатау президент Касым-Жомарт Токаев в очередной раз решил остановиться на концепции "Таза Қазақстан". По его словам, необходимо всегда уделять особое внимание благоустройству городов и сел, озеленению территорий, сообщает Zakon.kz.

Также, продолжил он, приоритетными являются вопросы повышения экологической культуры.

"В особенности важно обращать пристальное внимание на поведение граждан в туристических зонах и на природе. Нарушителей порядка, то есть вандалов, необходимо привлекать к ответственности в соответствии с законом. Одним словом, мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму. Уважение к закону и порядку – это не страх перед наказанием, а, прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности. Это необходимо понимать правильно". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в нынешнее неспокойное время военных конфликтов на планете, Казахстану жизненно необходимы мир и стабильность.

"Без этого не будет каких-либо реформ и в целом положительных сдвигов. Поэтому правоохранительные органы должны применять жесткие меры и наказания за правонарушения. Некоторые лица, которые недолюбливают и пренебрежительно относятся к нашей стране – и среди них, к сожалению, есть депутаты Парламента – называют наши правовые действия "Штрафстаном" или "Айыппулстаном". Что ж, пусть и дальше демонстрируют ограниченность своих суждений". Касым-Жомарт Токаев

Токаев уверен, что народу нужны общественный порядок и безопасность.

"Поэтому мы не сойдем с этого пути и будем решительно проводить политику "Закон и Порядок". Это требование наших граждан. И все общество, и акимы должны обратить на этот вопрос самое пристальное внимание". Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее президент поручил срочно решить земельные вопросы для запуска строительства в Алатау.