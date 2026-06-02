Президент Кипра посетит Казахстан с официальным визитом
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2-4 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева президент Республики Кипр Никос Христодулидис посетит Казахстан с официальным визитом, передает Zakon.kz.
Об этом 2 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.
"3 июня в ходе переговоров президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей", – говорится в сообщении.
Также планируется подписание ряда документов.
