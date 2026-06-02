Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Серджо Маттареллу и его соотечественников с национальным праздником – 80-летием Дня Республики, передает Zakon.kz.

Об этом 2 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. Президент отметил особое значение стратегического партнерства между Казахстаном и Италией, основанного на узах традиционной дружбы и взаимопонимания.

Глава государства также выразил уверенность, что многогранное сотрудничество двух стран будет и дальше поступательно развиваться.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Серджо Маттарелле успехов в ответственной государственной деятельности, а итальянскому народу – благополучия и процветания", – рассказали в Акорде.

Кроме того, по случаю национального праздника глава нашего государства направил поздравительную телеграмму председателю совета министров Италии Джордже Мелони.

