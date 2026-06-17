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Политика

Партия "Ауыл" предложила меры по решению пастбищного вопроса в регионах

Партия &quot;Ауыл&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:58 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
На площадке партии "Ауыл" состоялся круглый стол, посвященный реализации Закона "О пастбищах". Депутаты, представители госорганов и эксперты обсудили, почему проблема доступа сельчан к пастбищам сохраняется даже после принятия законодательных изменений.

Главной целью встречи стало обсуждение проблем эффективного использования пастбищных угодий, анализ реализации действующего законодательства и выработка практических предложений по обеспечению сельских жителей доступными пастбищами.

В ходе заседания депутат Мажилиса Парламента РК Нуржан Ашимбетов представил доклад о текущем состоянии пастбищных ресурсов и реализации законодательства в данной сфере.

По его словам, Казахстан располагает уникальным пастбищным потенциалом. Общая площадь пастбищных угодий составляет 184 млн га, или 84% всех сельскохозяйственных земель страны. По этому показателю республика входит в число мировых лидеров, что создает значительные возможности для развития животноводства и укрепления экспортного потенциала агропромышленного комплекса.

Депутат напомнил, что в 2024 году по инициативе парламентариев был принят закон, направленный на совершенствование механизмов использования пастбищ. Документ усилил требования к землепользователям, расширил инструменты возврата неиспользуемых земель в государственную собственность, исключил возможность предоставления пастбищ без конкурсных процедур и закрепил понятие пастбищ общего пользования для нужд сельских жителей.

Партия "Ауыл" , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:58

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В ходе обсуждения участники отметили положительные результаты работы по возврату неиспользуемых земель в ряде регионов страны. В частности, в Актюбинской области благодаря системным мерам удалось существенно сократить дефицит пастбищ и увеличить объемы возвращаемых государству сельскохозяйственных земель. По мнению экспертов, этот опыт может быть использован и в других регионах Казахстана.

По итогам круглого стола участники выработали ряд рекомендаций, направленных на совершенствование механизмов управления пастбищными ресурсами, усиление контроля за исполнением планов управления пастбищами, продолжение работы по возврату неиспользуемых земель, а также развитие инфраструктуры и мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.

В партии "Ауыл" подчеркнули, что вопрос обеспечения сельчан пастбищами требует не только законодательных изменений, но и эффективной реализации уже принятых решений. Выработанные предложения будут направлены в государственные органы для дальнейшего совершенствования государственной политики в сфере земельных отношений и развития животноводства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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