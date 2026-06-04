Нынешний год проходит под знаком масштабной трансформации страны – глава государства

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Выступая на церемонии поднятия государственного флага Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вышел на магистральный путь устойчивого развития как государство, стремящееся к прогрессу во всех сферах общественной жизни, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в 2026 году страна отмечает 35-летие Независимости. "Эта историческая веха имеет большое значение с точки зрения критического, глубокого осмысления, всестороннего анализа пройденного пути и разработки стратегических планов на будущее. Эту юбилейную дату мы должны встретить упорным трудом и реальными результатами. Нынешний год проходит под знаком масштабной трансформации всей страны. Казахстан вышел на магистральный путь устойчивого развития как государство, стремящееся к прогрессу во всех сферах общественной жизни". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Далее Токаев отметил, что принятая в ходе общенационального референдума Конституция – это, по сути, главный закон государства на многие десятилетия. "Именно эта Конституция поведет за собой наш народ вперед к новым высотам мировой цивилизации. В надвигающейся эпохе технологических достижений, политических потрясений, военных конфликтов значение нашего Основного закона как жизненного путеводителя многократно возрастает". Касым-Жомарт Токаев Конституция вступит в силу с 1 июля 2026 года. "В августе состоятся выборы в однопалатный Курултай, а в сентябре будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. Таким образом, мы вступаем в период больших изменений. Эволюционирует сам уклад жизни, меняются система ценностей, ментальность, модели поведения граждан. Подавляющее большинство граждан нашей страны выступают в поддержку стратегии уважения к закону и укрепления общественного порядка, активно участвует в акциях "Таза Қазақстан". Но мы ни в коем случае не должны успокаиваться на достигнутом, нужно постоянно идти вперед, ставить перед собой высокие цели, чтобы превратить Казахстан в поистине цивилизованное государство". Касым-Жомарт Токаев Ранее Токаев анонсировал изменения в правила использования государственной символики.

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