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Политика

Токаев направил поздравление Пашиняну после победы его партии

Токаев, Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 10:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан.

По данным пресс-службы Акорды, Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении.

Также президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Далее глава РК пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.

7 июня 2026 года в Армении прошли очередные парламентские выборы в Национальное Собрание. Правящая прозападная партия "Гражданский договор" во главе с Николом Пашиняном набрала более 50% голосов (после подсчета большинства участков). Пашинян уже объявил о победе и заявил, что его партия сможет единолично сформировать правительство.

6 июня Токаев поздравлял Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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