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События

Токаев направил Трампу поздравительную телеграмму

Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 11:01 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США Дональда Трампа по случаю дня рождения, сообщает Zakon.kz.

В письме Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, пишет Акорда.

Президент подчеркнул готовность Казахстана к продолжению совместной работы по продвижению инициатив, направленных на укрепление мира, взаимопонимания и устойчивого развития.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу благополучия и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности на благо американского народа.

14 июня 2026 года Дональд Трамп отмечает 80-летний юбилей.

Днем ранее, 13 июня, Токаев поздравил Чарльза III с официальным днем рождения.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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