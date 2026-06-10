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Политика

"Друг в Белом доме", приглашение в Майами: о чем Токаев говорил со спецпосланником президента США

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 16:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Акорды 10 июня 2026 года, президент отметил высокий уровень казахско-американского сотрудничества и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.

"Мы высоко ценим возможность обсудить широкий круг актуальных вопросов и особенно приветствуем ваше участие в диалоге C5+1 по критически важным минералам. Это подчеркивает стратегическое значение, которое Соединенные Штаты придают сотрудничеству с Казахстаном и всей Центральной Азией. Я также хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие двусторонних связей. Казахстан твердо настроен на дальнейшее углубление расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Пользуясь случаем, прошу передать президенту США Дональду Трампу мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Рассчитываю на встречу с ним в конце текущего года и хотел бы выразить признательность за приглашение принять участие в саммите G20 в Майами", – сказал глава государства.

Серджио Гор поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и передал слова приветствия президента Дональда Трампа

"Могу заверить, что у вас есть друг в Белом доме. Президент Трамп высоко ценит вашу деятельность. Мы стремимся находить взаимовыгодные решения в интересах наших стран. Об этом свидетельствует и растущая динамика контактов между США и государствами региона. Только за последний год были достигнуты договоренности и заключены сделки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, и я уверен, что это лишь начало. Мы также рады вашему участию в саммите G20 в конце года", – подчеркнул Специальный посланник.
встреча в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 16:32

Фото: akorda.kz

Собеседники обсудили практические аспекты реализации совместных торгово-экономических и инвестиционных проектов, а также перспективы взаимодействия в приоритетных сферах сотрудничества, включая критически важные минералы, транспорт и логистику, цифровизацию и другие направления.

Отдельное внимание было уделено деятельности Совета мира, одним из соучредителей которого выступает Казахстан.

"Глава государства подтвердил готовность нашей страны вносить вклад в укрепление международной стабильности и продвижение гуманитарных инициатив. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", – сообщили в Акорде.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в углублении многопланового казахско-американского сотрудничества.

4 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял старшего советника Совета мира Арье Лайтстоуна, который передал президенту теплые слова приветствия Дональда Трампа.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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