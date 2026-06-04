Трамп передал приветствие Токаеву через представителя Совета мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 4 июня 2026 года, принял старшего советника Совета мира Арье Лайтстоуна, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Токаев отметил значимость участия Казахстана в Совете мира и подчеркнул приверженность страны выстраиванию плодотворного сотрудничества в рамках организации.

"В качестве одного из сооснователей Совета мира мы убеждены, что данный институт будет эффективно содействовать укреплению глобального мира и безопасности", – сообщил президент.

В ходе встречи были обсуждены инициативы Казахстана, направленные на содействие стабилизации ситуации в секторе Газа, которые включают участие в проектах по восстановлению социальной инфраструктуры, реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и поддержку продовольственной безопасности.

Также Арье Лайтстоун поздравил президента и народ Казахстана с Днем государственных символов, пожелав мира и процветания нашей стране.

Собеседник далее передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия президента США Дональда Трампа.

Кроме того, представитель Совета мира высоко оценил активное участие Казахстана в работе данной организации и других международных инициативах, в том числе решение о присоединении к Авраамским соглашениям.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая инициативу TRIPP и взаимодействие в рамках Среднего коридора. Подчеркнута заинтересованность Казахстана в укреплении межрегиональной взаимосвязанности и диверсификации международных транспортных маршрутов.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

22 января 2026 года Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США. Это произошло в Давосе. Наряду с Токаевым в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.