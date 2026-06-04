#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Трамп передал приветствие Токаеву через представителя Совета мира

Токаев, гости Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:35 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 4 июня 2026 года, принял старшего советника Совета мира Арье Лайтстоуна, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, Токаев отметил значимость участия Казахстана в Совете мира и подчеркнул приверженность страны выстраиванию плодотворного сотрудничества в рамках организации.

"В качестве одного из сооснователей Совета мира мы убеждены, что данный институт будет эффективно содействовать укреплению глобального мира и безопасности", – сообщил президент.

В ходе встречи были обсуждены инициативы Казахстана, направленные на содействие стабилизации ситуации в секторе Газа, которые включают участие в проектах по восстановлению социальной инфраструктуры, реализацию инициатив в сфере образования, здравоохранения и поддержку продовольственной безопасности.

совещание, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:35

Фото: akorda.kz

Также Арье Лайтстоун поздравил президента и народ Казахстана с Днем государственных символов, пожелав мира и процветания нашей стране.

Собеседник далее передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия президента США Дональда Трампа.

Кроме того, представитель Совета мира высоко оценил активное участие Казахстана в работе данной организации и других международных инициативах, в том числе решение о присоединении к Авраамским соглашениям.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая инициативу TRIPP и взаимодействие в рамках Среднего коридора. Подчеркнута заинтересованность Казахстана в укреплении межрегиональной взаимосвязанности и диверсификации международных транспортных маршрутов.

По итогам встречи была подтверждена обоюдная готовность к дальнейшему углублению сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня.

22 января 2026 года Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США. Это произошло в Давосе. Наряду с Токаевым в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматы, аллея
17:20, Сегодня
Необычную аллею открыли в Алматы
Трамп поблагодарил Токаева
20:53, 19 февраля 2026
Трамп поблагодарил Токаева на заседании Совета мира
Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина
13:02, 25 февраля 2025
Зампредседателя правительства России передал Токаеву слова приветствия от Путина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Энтони Петтис
17:44, Сегодня
"Обязательно попробую": Энтони Петтис обещал попробовать казахскую еду после боя в Алматы
Полузащитник &quot;Кайрата&quot; Садыбек рассказал подробности их разговора с Хаверцом из &quot;Арсенала&quot;
17:29, Сегодня
Полузащитник "Кайрата" Садыбек рассказал подробности их разговора с Хаверцом из "Арсенала"
Директор Технического центра КФФ рассказал о предстоящих задач перед ним
17:08, Сегодня
Директор Технического центра КФФ рассказал о тех задачах, которые стоят перед ним
Шавкат Рахмонов
16:52, Сегодня
"Казахские бойцы сильны": бывший чемпион UFC Петтис верит в возвращение Шавката Рахмонова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: