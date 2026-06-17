Азат Перуашев ответил, видит ли себя в новом составе Курултая

Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев 17 июня 2026 года прокомментировал свое возможное участие в работе Курултая и заявил, что решение о выдвижении кандидатов остается за партией, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что обсуждения вокруг его возможного участия в выборах в определенной степени отражались на его настроении, однако не повлияли на принятое решение. По словам Перуашева, кандидатуру Дании Мадиевны в партии начали готовить еще с января 2026 года, после воссоздания женского крыла "Ақ жол арулары".

Журналисты поинтересовались, планирует ли Азат Перуашев выдвигать свою кандидатуру для включения в партийный список кандидатов в Курултай.

"Вы знаете, в списки партийные включается не один человек, а включается решением съезда. Поэтому это на усмотрение нашей партии. Я все-таки 4 раза уже был депутатом. С точки зрения реализации, те вопросы, которые хотел поднимать перед правительством, те задачи, которые я ставил, я считаю, что в значительной степени реализовался как политик, как депутат. Если мои коллеги сочтут, что мой опыт, мои взгляды, мои, не знаю, подходы еще будут нужны, я готов обсуждать", – заявил депутат.

В связи с этим представители СМИ уточнили, готов ли Азат Перуашев временно отойти от активной политической деятельности.

"Во-первых, я в любом случае остаюсь членом этой партии, в которую вложил большую, красивую и, на мой взгляд, достаточно значимую часть своей жизни. И практически многие положения программы, которые сегодня реализует "Ак Жол", – это и мои личные убеждения. Поэтому я в любом случае буду помогать моим соратникам, моим единомышленникам в их дальнейшей работе столько, сколько будет нужно, даже если не окажусь в составе Курултая. Я думаю, надо дать возможность многим нашим коллегам. Вы знаете, ведь партии "Ак Жол" в следующем году исполняется 25 лет. И есть много членов партии, которые были в ней еще до меня, но до сих пор так и не стали депутатами Парламента. И я думаю, что надо дать возможность многим нашим коллегам, которые вложили в эту партию не меньше меня, тоже проявить себя к ее 25-летию", – дополнил мажилисмен.

Ранее Перуашев объяснил, почему решил сложить полномочия председателя Демократической партии "Ак жол".