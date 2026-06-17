#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Азат Перуашев ответил, видит ли себя в новом составе Курултая

Курултай, партии, Казахстан, Мажилис, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:36 Фото: Telegram/mazhilis_kz
Лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев 17 июня 2026 года прокомментировал свое возможное участие в работе Курултая и заявил, что решение о выдвижении кандидатов остается за партией, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что обсуждения вокруг его возможного участия в выборах в определенной степени отражались на его настроении, однако не повлияли на принятое решение. По словам Перуашева, кандидатуру Дании Мадиевны в партии начали готовить еще с января 2026 года, после воссоздания женского крыла "Ақ жол арулары".

Журналисты поинтересовались, планирует ли Азат Перуашев выдвигать свою кандидатуру для включения в партийный список кандидатов в Курултай.

"Вы знаете, в списки партийные включается не один человек, а включается решением съезда. Поэтому это на усмотрение нашей партии. Я все-таки 4 раза уже был депутатом. С точки зрения реализации, те вопросы, которые хотел поднимать перед правительством, те задачи, которые я ставил, я считаю, что в значительной степени реализовался как политик, как депутат. Если мои коллеги сочтут, что мой опыт, мои взгляды, мои, не знаю, подходы еще будут нужны, я готов обсуждать", – заявил депутат.

В связи с этим представители СМИ уточнили, готов ли Азат Перуашев временно отойти от активной политической деятельности.

"Во-первых, я в любом случае остаюсь членом этой партии, в которую вложил большую, красивую и, на мой взгляд, достаточно значимую часть своей жизни. И практически многие положения программы, которые сегодня реализует "Ак Жол", – это и мои личные убеждения. Поэтому я в любом случае буду помогать моим соратникам, моим единомышленникам в их дальнейшей работе столько, сколько будет нужно, даже если не окажусь в составе Курултая. Я думаю, надо дать возможность многим нашим коллегам. Вы знаете, ведь партии "Ак Жол" в следующем году исполняется 25 лет. И есть много членов партии, которые были в ней еще до меня, но до сих пор так и не стали депутатами Парламента. И я думаю, что надо дать возможность многим нашим коллегам, которые вложили в эту партию не меньше меня, тоже проявить себя к ее 25-летию", – дополнил мажилисмен.

Ранее Перуашев объяснил, почему решил сложить полномочия председателя Демократической партии "Ак жол".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Азат Перуашев
13:32, 13 июня 2026
Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии "Ак жол"
Азат Перуашев
14:08, 13 июня 2026
Почему Азат Перуашев решил покинуть пост председателя партии "Ак жол"
Азат Перуашев назвал Олжаса Бектенова жестким управленцем
17:55, 06 февраля 2024
Азат Перуашев назвал Олжаса Бектенова жестким управленцем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; сыграет с &quot;Омонией&quot; во втором круге ЛЧ
15:24, Сегодня
Стал известен соперник "Кайрата" во втором раунде квалификации ЛЧ, если клуб пройдёт "Сутьеску"
С кем может сыграть &quot;Астана&quot; в Лиге Конференций, если пройдёт &quot;Динамо Сити&quot; в первом круге турнира
15:14, Сегодня
С кем может сыграть "Астана" в Лиге Конференций, если пройдёт "Динамо Сити" в первом круге турнира
Филип Хргович
15:08, Сегодня
"Хорватский казах" пообещал громкий анонс фанатам, которые ждут его бой с Мозесом Итаумой
Сборная Узбекистана превзошла Казахстана по футболу на международной арене
14:51, Сегодня
Узбекистан vs Казахстан в футболе: исторический прорыв соседей против миллиардных трат
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: