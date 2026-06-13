Токаев поздравил Чарльза III с официальным днем рождения
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю официального дня рождения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 13 июня 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень казахско-британских отношений, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами. Президент пожелал королю успехов в его высокой государственной деятельности на благо Соединенного Королевства, а дружественному народу Великобритании – благополучия и процветания", – говорится в сообщении, распространенном в субботу.
Король Чарльз III отмечает день рождения дважды: 14 ноября (настоящая дата рождения) и во вторую субботу июня (официальный день рождения).
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