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Политика

Токаев обратился к Си Цзиньпину с важным посланием

Токаев, Си Цзиньпин, Китай, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину по случаю дня рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 15 июня 2026 года, в своем послании президент РК отметил значительный личный вклад председателя КНР в укрепление вечного всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, основанного на незыблемых узах дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Также глава государства выразил уверенность, что в период нынешнего "золотого тридцатилетия" казахстанско-китайских отношений двустороннее сотрудничество будет и далее укрепляться, сохраняя высокую динамику и охватывая новые направления взаимодействия.

Далее Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Китая – благополучия и процветания.

Си Цзиньпин – китайский государственный и политический деятель, действующий председатель КНР (с 2013 года), генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (с 2012 года) и председатель Центрального военного совета КНР. Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года.

Днем ранее, 14 июня, Токаев поздравлял президента США Дональда Трампа по случаю дня рождения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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