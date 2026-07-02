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Политика

Токаев назвал долгосрочную цель Казахстана

заседание, Токаев, инвесторы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:25 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев полагает, что долгосрочная цель Казахстана заключается не только в развитии сельского хозяйства, но и в превращении страны в региональный центр глубокой переработки продукции агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства заявил во время 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте РК.

зал заседаний, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:25

Фото: akorda.kz

"Мы стремимся не ограничиваться экспортом сырья, а создавать высокую добавленную стоимость внутри страны путем развития современной пищевой промышленности, внедрения передовых технологий и формирования устойчивых производственно-сбытовых цепочек. В этой сфере открываются значительные возможности для инвестиций на всех этапах производственного цикла. Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта, роботизации и решения Индустрии 4.0 на предприятиях пищевой промышленности. Системы контроля качества на основе искусственного интеллекта, технологии прогнозного обслуживания оборудования, автоматизированные производственные линии и интеллектуальное управление цепочками поставок позволят существенно повысить эффективность производства, обеспечить высокое качество продукции и соответствие самым строгим международным стандартам безопасности".Касым-Жомарт Токаев

Одновременно, продолжил глава государства, инвестиции в интеллектуальные логистические системы, автоматизированные складские комплексы, холодильную инфраструктуру и современные упаковочные технологии позволят сформировать полностью интегрированные цифровые производственно-сбытовые цепочки в агропромышленном комплексе.

"Мы приглашаем международных инвесторов, ведущих производителей продуктов питания, технологические компании и разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта принять участие в этой масштабной трансформации".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что в Казахстане в сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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