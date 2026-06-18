Токаев сделал важное заявление о будущем судебной системы Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с председателями верховных судов стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом 18 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана принял председателя Верховного суда Азербайджана Инама Керимова, председателя Верховного суда Кыргызстана Медербека Сатыева, председателя Кассационного суда Турции Омера Керкеза, председателя Государственного совета Турции Зеки Йигита и первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Алишера Усманова, которые прибыли для участия во второй конференции верховных судов стран – участниц ОТГ.

Приветствуя гостей, глава государства отметил особую роль ОТГ в развитии сотрудничества между тюркскими странами.

"Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие государств – участников этой организации в судебной и правоохранительной сферах неуклонно укрепляется. Наглядным подтверждением тому станет авторитетный форум, который завтра пройдет в Туркестане. Судебная система имеет огромное значение для прогресса и процветания любой цивилизованной страны. Поэтому углубление взаимосвязей между верховными судами в полной мере отвечает общим интересам наших братских народов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сегодня многие страны встали на путь динамичного развития, стремясь соответствовать вызовам времени и не отстать от темпов глобальных технологических изменений.

"Нам необходимо объединить усилия и действовать сообща в этом направлении. На завтрашней конференции в Туркестане будут всесторонне обсуждены вопросы цифровизации судебной сферы, защиты прав инвесторов и другие важные темы. Можно сказать, что такая повестка дня весьма своевременна и актуальна. Обмен мнениями по данной проблематике, несомненно, придаст большой импульс развитию нашей организации и укреплению ее авторитета. Как известно, Казахстан поддерживает все добрые начинания в рамках ОТГ и продолжит делать это в будущем", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников встречи о масштабных реформах, реализуемых в нашем государстве в последние годы.

"Совсем скоро, 1 июля, вступит в силу новый Основной закон Казахстана. Конституция – это незыблемая опора нашей государственности. В соответствии с Основным законом защита суверенитета, независимости и территориальной целостности страны является ключевым конституционным положением. В качестве основополагающих принципов деятельности нашего государства также обозначены соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона, а также неизменное стремление к миру и дружбе со всеми странами. В новой Конституции развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением деятельности государства. В нашем Основном законе впервые появилась норма о защите персональных данных граждан, в том числе их личных сведений в цифровом пространстве. Кроме того, была добавлена отдельная статья об адвокатуре. В целях реализации положений Конституции недавно были подписаны пять конституционных законов. Кроме того, внесены поправки в более чем 70 кодексов и законов. В августе пройдут выборы в Курултай. Будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. В целом система государственного управления будет полностью модернизирована", – подчеркнул президент.

Наряду с этим глава государства рассказал о масштабной работе по реформированию судебной и правоохранительной сфер.

В ходе встречи также выступил председатель Верховного суда РК Асламбек Мергалиев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в Акорде поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.