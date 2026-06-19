#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Совместное заявление сделали Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович

президент Черногории Яков Милатович, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 15:41 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президенты Казахстана и Черногории Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович приняли совместное заявление. Об этом 19 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Из совместного заявления лидеров двух стран следует, что:

"19-20 июня 2026 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева президент Черногории Яков Милатович совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Республику Казахстан".

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович заявили о следующем:

1. По случаю 20-летия установления дипломатических отношений, основанных на подлинной дружбе и взаимном уважении, президенты подтвердили неизменную приверженность дальнейшему укреплению и диверсификации двустороннего сотрудничества на благо обеих стран и их народов.

2. Президенты провели содержательные переговоры по широкому кругу вопросов двусторонней повестки, а также ключевым глобальным и региональным процессам. Они подчеркнули важность поддержания регулярных контактов на высоком уровне и договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

3. Стороны подтвердили неизменную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и основополагающим принципам международного права, а также выразили готовность координировать усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы, направленные на укрепление региональной и глобальной стабильности.

4. Президенты подчеркнули важность многостороннего сотрудничества в области окружающей среды и изменения климата, а также приветствовали активное лидерство и вовлеченность Казахстана в глобальном управлении водными ресурсами.

5. Черногорская сторона выразила высокую оценку последовательной приверженности Казахстана политическим преобразованиям и экономической модернизации, реализуемым посредством комплексных конституционных и институциональных реформ, направленных на укрепление эффективного государственного управления и обеспечение устойчивого долгосрочного развития.

В свою очередь казахстанская сторона высоко оценила прогресс Черногории в экономическом и социальном развитии, а также вновь подтвердила поддержку усилий Черногории по продвижению к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС), выразив уверенность в том, что дальнейшая реализация реформ и укрепление институционального потенциала будут способствовать успешному завершению переговорного процесса по вступлению в ЕС.

6. Стороны отметили значительный потенциал торгово-экономического сотрудничества и договорились активизировать совместные усилия по увеличению объемов взаимной торговли и стимулированию прямых инвестиций. Они подчеркнули важность укрепления сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, транспорт, логистику и строительство. Стороны также отметили потенциал сотрудничества в сферах цифрового развития и искусственного интеллекта как нового направления взаимодействия.

7. Президенты особо отметили ключевую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), признавая его возрастающее значение в качестве надежного и эффективного коридора, соединяющего Азию и Европу.

8. Стороны приветствовали организацию казахстанско-черногорского круглого стола и подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере туризма, включая увеличение туристических потоков, создание условий для расширения связанности авиасообщения и продвижение туристического потенциала обеих стран.

9. Стороны договорились продвигать двустороннее сотрудничество в сфере высшего образования, науки и исследований, а также изучить возможности реализации совместных академических и научных инициатив.

10. Президенты подтвердили приверженность дальнейшему развитию культурного сотрудничества, признавая его важной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя странами.

11. Президенты выразили уверенность, что достигнутые в ходе официального визита договоренности придадут новый импульс всестороннему развитию двустороннего сотрудничества в интересах обоих народов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 15:41
Токаев встретил президента Черногории во Дворце Независимости

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович провели переговоры в узком и расширенном составах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Актау, аэропорт, ремонт
16:31, Сегодня
Когда завершится ремонт в аэропорту Актау
президент Сербии Александр Вучич, президент РК Касым-Жомарт Токаев
15:56, 27 февраля 2026
Совместное заявление приняли президенты Казахстана и Сербии
президент Черногории Яков Милатович, президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:05, Сегодня
Первый в истории визит президента Черногории в Казахстан: Токаев и Милатович провели переговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайсар&quot; подписал опытного бразильца Клайдера Маседо
16:21, Сегодня
"Кайсар" подписал опытного бразильца Клайдера Маседо
Аида Абикеева
16:18, Сегодня
Двукратная чемпионка мира Абикеева победила американскую боксёршу и вышла в полуфинал ЭКМ
Алуа Балкибекова
15:48, Сегодня
Алуа Балкибекова с разгромным счётом проиграла бой за выход в полуфинал Кубка мира
&quot;Иртыш&quot; расстался с легионером Павлом Седько
15:45, Сегодня
"Иртыш" расстался с легионером Павлом Седько
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: