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Политика

Крупная американская компания может инвестировать в экономику Казахстана

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:55 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором Air Products Эдуардо Менезесом. Об этом 18 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с руководителем американской компании Air Products, специализирующейся на переработке природного газа и производстве промышленных газов, были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в данной отрасли.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, и наша страна заинтересована в расширении взаимовыгодных связей.

В свою очередь Эдуардо Менезес сообщил, что его компания рассматривает возможность инвестирования в экономику Казахстана.

Так, Air Products выражает заинтересованность в реализации проектов в сферах газопереработки и газохимии, а также глубокой переработки угля.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев приветствовал данную инициативу и подтвердил готовность казахстанской стороны оказать необходимую поддержку.

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:55

Фото: akorda.kz

Компания Air Products входит в число крупнейших компаний США и является одним из международных лидеров в сфере переработки природного газа и производстве промышленных газов (азот, водород, кислород).

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:55
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Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с председателями верховных судов стран – участниц Организации тюркских государств (ОТГ).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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