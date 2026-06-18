Токаев дал ряд важных поручений акимам четырех регионов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Атырауской, Жамбылской, Мангистауской областей и области Улытау. Об этом 18 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Акимы отчитались перед президентом об основных показателях социально-экономического развития регионов и планах на предстоящий период. Руководители областей также доложили о ходе исполнения поручений главы государства.

"Касым-Жомарт Токаев обратил внимание Серика Шапкенова, Ербола Карашукеева, Нурдаулета Килыбая и Дастана Рыспекова, что развитие регионов требует новых подходов. Глава государства поручил акимам принять конкретные меры, направленные на укрепление экономического потенциала соответствующих областей, решение социальных вопросов, затрагивающих интересы граждан", – рассказали в Акорде.

Президент поставил задачу ускорить строительство объектов социальной инфраструктуры для детей и юношества, детских реабилитационных центров, поликлиник и больниц. Критически важно продолжить масштабную работу в рамках общественно-политической акции "Таза Қазақстан".

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость постоянного контакта с гражданами и своевременного реагирования на возникающие проблемы. Кроме того, руководству регионов поручено держать на контроле экологическую ситуацию, решительно бороться с криминогенными явлениями, преднамеренными нарушениями закона.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в Акорде поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.