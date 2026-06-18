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Политика

Токаев направил письмо премьер-министру Пакистана

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 20:46 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Об этом 18 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа с успешными результатами дипломатических усилий, которые способствовали подписанию Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

"Президент высоко оценил конструктивную роль Пакистана в содействии достижению этого исторического соглашения, отметив дальновидное лидерство Шахбаза Шарифа и его последовательную приверженность принципам мирного урегулирования конфликтов", – говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул особое значение достигнутых договоренностей для обеспечения долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом. Он также выразил уверенность, что Исламабад продолжит вносить весомый вклад в укрепление региональной безопасности и доверия между государствами.

В завершение президент подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Пакистаном и пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности.

Ранее Токаев дал ряд важных поручений акимам четырех регионов.

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Канат Болысбек
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