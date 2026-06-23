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Политика

Казахстан и ЕС подписали сделки на 12 миллиардов долларов в Брюсселе

Казахстан и ЕС подписали сделки на $12 млрд в Брюсселе, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 21:07 Фото: Акорда
Президент провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем, Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Мареком Морой.

Как пишет Акорда, в ходе беседы с высокопоставленными представителями ЕС и ЕИБ Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Астаной и Брюсселем.

Президент подчеркнул, что экономическая составляющая текущего визита, в частности, подписание коммерческих соглашений и меморандумов на сумму более 12 миллиардов долларов, также демонстрирует доверие европейского бизнеса к казахстанской экономике и курсу реформ, проводимых в стране.

В этом контексте президент с удовлетворением отметил плодотворный характер партнерства с Европейским инвестиционным банком, выразив уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество с этим финансовым институтом будет способствовать устойчивому экономическому развитию Казахстана и продвижению инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности.

Еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович в свою очередь подчеркнул, что официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева открывает новую главу в отношениях между Европейским союзом и Казахстаном.

Он отметил, что важные коммерческие соглашения, которые подписываются в рамках текущего визита, стали результатом многолетних совместных усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

По итогам встречи собеседники условились продолжить конструктивный диалог в целях продвижения совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Токаев обозначил новые приоритеты сотрудничества с Европейским союзом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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