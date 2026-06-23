Токаев обозначил новые приоритеты сотрудничества с Европейским союзом

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе переговоров с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен президент РК отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

"Наши отношения, основанные на взаимном доверии и уважении, обрели истинно стратегический характер. Я приехал в Брюссель с четкой целью: углубить наше многогранное сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Важные соглашения и меморандумы, подписанные только что, служат наглядным свидетельством нашей приверженности дальнейшему укреплению сотрудничества. Уверен, итоги сегодняшних переговоров откроют новую страницу казахско-европейского взаимодействия". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и ЕС налажен регулярный политический диалог на самом высоком уровне. Он также напомнил, что наша страна первой в регионе подписала и ратифицировала Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

Глава государства уделил особое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

"Сегодня ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Европейские компании уже широко представлены в различных секторах нашей экономики. Их успех демонстрирует доверие европейского бизнеса к Казахстану. Мы гордимся тем, что являемся надежным партнером ЕС в Центральной Азии, и стремимся поддерживать стабильный и привлекательный инвестиционный климат для европейских инвесторов". Касым-Жомарт Токаев

Президент также отдельно остановился на вопросах укрепления транспортно-логистических связей.

В частности, он указал на перспективы сопряжения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и инициативы ЕС Global Gateway, а также отметил поддержку европейскими партнерами ряда крупных транспортно-инфраструктурных проектов в Казахстане.

Широкие возможности для развития сотрудничества, по мнению президента, представляет и сфера критически важных сырьевых материалов, значительными запасами которых обладает Казахстан.

Наша страна рассчитывает на европейские инвестиции в перерабатывающую промышленность, трансфер технологий и совместные производственные проекты.

Кроме того, глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем взаимодействии с Евросоюзом в таких сферах, как энергетика, в том числе атомная, цифровая трансформация, сельское хозяйство, водная безопасность и климатическая повестка.

Еще одной важной областью сотрудничества президент назвал гуманитарное измерение, охватывающее образование, науку, культуру и контакты между людьми:

"Казахстан высоко ценит растущее сотрудничество в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других образовательных и исследовательских программ. Мы и впредь будем поддерживать партнерство наших университетов с европейскими вузами. Казахстан также рассчитывает получить статус ассоциированной страны в рамках программы Horizon Europe".

Также Касым-Жомарт Токаев особо приветствовал завершение переговоров по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Он также поблагодарил ЕС за последовательную поддержку программы политической модернизации в Казахстане, а также за готовность европейской стороны делиться опытом и передовыми практиками в областях управления, инноваций и устойчивого экономического развития.

Кроме того, президент подчеркнул важную роль диалоговой платформы "Центральная Азия – Европейский союз", которая стала действенным механизмом укрепления межрегионального партнерства.

Приветствуя главу государства, президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что внимательно ознакомился со статьей Касым-Жомарта Токаева, опубликованной Euronews в преддверии визита.

По его словам, обозначенные в статье ключевые приоритеты развития сотрудничества между Казахстаном и ЕС, в частности, укрепление устойчивости, расширение взаимосвязанности и создание новых возможностей для граждан, созвучны подходу Брюсселя к общей повестке отношений.

Президент Европейского совета отметил, что географическое положение, уникальная история и культура делают Казахстан мостом между Европой и Азией.

"Казахстан выступает ключевым звеном в обеспечении транспортной взаимосвязанности. Транскаспийский международный транспортный маршрут – один из успешных примеров сотрудничества в этом направлении. Конечно, в новой реальности цифровые технологии приобрели решающее значение. Поэтому инвестиции в образование, научные исследования и инновации имеют чрезвычайную важность. В нынешнем многополярном мире нам необходимо развивать отношения как на двустороннем, так и на межрегиональном уровнях. Мы искренне привержены продолжению сотрудничества со странами Центральной Азии", – сказал Антониу Кошта.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что за десять лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве объем взаимной торговли вырос более чем в два раза.

"Считаю, это уже говорит само за себя. Вместе с тем у нас по-прежнему имеются возможности для реализации дополнительного потенциала в различных сферах. Мы заинтересованы в диверсификации наших торговых связей, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Нам также предстоит обсудить вопросы устранения остающихся барьеров в наших торговых отношениях, чтобы придать новый импульс взаимной торговле и инвестициям. И еще один момент. Мы активно работаем над соглашениями об упрощении визового режима и реадмиссии. Переговоры по этим вопросам практически завершены", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

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Президент Токаев прибыл в Брюссель 22 июня 2026 года. Касым-Жомарта Токаева встретили специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.