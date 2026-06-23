Казахстан делает ставку на ИИ, суперкомпьютеры и цифровую экономику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Брюселе заявил, что проект "умный город" Алатау открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, важнейшим приоритетом национальной повестки в выступлении было названо решение глобальных проблем продовольственной безопасности.

По его словам, стратегическая цель – превратить агропромышленный комплекс Казахстана в передовой высокотехнологичный сектор. В связи с этим глава государства пригласил европейских партнеров к сотрудничеству в таких ключевых областях, как животноводство, селекция семян зерновых культур, точное земледелие и повышение плодородия почв.

Далее президент высказал свое видение роли искусственного интеллекта в новой реальности.

"Согласно прогнозам Goldman Sachs, ИИ принесет в мировую экономику более 7 трлн долларов. В соответствии с этой глобальной трансформацией мы поставили перед собой стратегическую задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Мы учредили министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Эту структуру дополняет недавно созданный Совет по развитию искусственного интеллекта, важный консультативный орган, объединяющий ведущих отечественных и мировых экспертов. Казахстан стал пионером в регионе, запустив два суперкомпьютера на базе NVIDIA, мирового лидера в области технологических инноваций. Кроме того, мы инициировали проект "Долина ЦОДов", который стремительно привлекает мировой капитал и крупнейших технологических гигантов. На базе Международного центра Alem.ai мы запустили две международные школы нового поколения – Tumo и Tomorrow School. Наша цель – расширить компетенции педагогов, усовершенствовать инфраструктуру и внедрить стандарты персонализированного обучения для следующего поколения. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию "умного города" Алатау. В соответствии с нашей новой Конституцией этому городу был предоставлен особый правовой статус. Данный знаковый проект открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса", – поделился глава государства.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.