#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Казахстан делает ставку на ИИ, суперкомпьютеры и цифровую экономику

Казахстан делает ставку на ИИ, суперкомпьютеры и цифровую экономику, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 23:53 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Брюселе заявил, что проект "умный город" Алатау открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, важнейшим приоритетом национальной повестки в выступлении было названо решение глобальных проблем продовольственной безопасности.

По его словам, стратегическая цель – превратить агропромышленный комплекс Казахстана в передовой высокотехнологичный сектор. В связи с этим глава государства пригласил европейских партнеров к сотрудничеству в таких ключевых областях, как животноводство, селекция семян зерновых культур, точное земледелие и повышение плодородия почв.

Далее президент высказал свое видение роли искусственного интеллекта в новой реальности.

"Согласно прогнозам Goldman Sachs, ИИ принесет в мировую экономику более 7 трлн долларов. В соответствии с этой глобальной трансформацией мы поставили перед собой стратегическую задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Мы учредили министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Эту структуру дополняет недавно созданный Совет по развитию искусственного интеллекта, важный консультативный орган, объединяющий ведущих отечественных и мировых экспертов. Казахстан стал пионером в регионе, запустив два суперкомпьютера на базе NVIDIA, мирового лидера в области технологических инноваций. Кроме того, мы инициировали проект "Долина ЦОДов", который стремительно привлекает мировой капитал и крупнейших технологических гигантов. На базе Международного центра Alem.ai мы запустили две международные школы нового поколения – Tumo и Tomorrow School. Наша цель – расширить компетенции педагогов, усовершенствовать инфраструктуру и внедрить стандарты персонализированного обучения для следующего поколения. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию "умного города" Алатау. В соответствии с нашей новой Конституцией этому городу был предоставлен особый правовой статус. Данный знаковый проект открывает огромные возможности для роста криптоиндустрии, инноваций и высокотехнологичного бизнеса", – поделился глава государства.

Ранее сообщалось, что Токаев выступил на круглом столе "Казахстан – ЕС" в Брюсселе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ставка на знания и технологии: о чем заявил Токаев в Брюсселе
23:58, 23 июня 2026
Ставка на знания и технологии: о чем заявил Токаев в Брюсселе
Токаев, совещание, Акорда
16:20, 13 марта 2026
ИИ и суперкомпьютеры: Токаев назвал ключевые задачи будущего Казахстана
проект города, Алатау
14:06, 02 июня 2026
Токаев: Alatau City станет первым полностью цифровым городом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:22, 24 июня 2026
Капитан сборной Казахстана Щукин назвал фаворитов "Уимблдона-2026" у мужчин и женщин
Фото: Ufa.uz
23:59, 23 июня 2026
Сборная Узбекистана разгромно проиграла Португалии на ЧМ-2026 по футболу
Фото: Ufa.uz
23:34, 23 июня 2026
Португалия - Узбекистан: Абдукодир Хусанов отметился автоголом на 60-й минуте
Фото: пресс-служба лиги АСА
23:25, 23 июня 2026
Бойца ММА Александра Емельяненко госпитализировали: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: