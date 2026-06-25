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Политика

Токаев обсудил с представителем Таиланда туризм, инвестиции и продовольственную безопасность

Токаев, политик из Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:45 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Таиланда Сихасаком Пуангкеткео, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 25 июня 2026 года, приветствуя гостя, президент отметил, что его визит имеет особое значение с точки зрения придания серьезного импульса развитию отношений между двумя странами.

"Ваша страна является одной из ведущих экономик Юго-Восточной Азии, важным представителем Глобального Юга и авторитетным членом международного сообщества. Казахстан заинтересован в углублении взаимного сотрудничества. В следующем году мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические связи динамично развиваются. Этому в значительной мере способствуют взаимный безвизовый режим, рекордные показатели туристического обмена и расширение деловых контактов.

"Казахстан остается крупнейшим торговым партнером Таиланда в Центральной Азии, на долю которого приходится более 70 % общего объема товарооборота с регионом. Тем не менее считаем, что у нас есть огромный нереализованный потенциал. В настоящее время на казахстанском рынке зарегистрировано 55 тайских компаний. Насколько мне известно, вас сопровождает представительная бизнес-делегация. Казахстан приветствует укрепление деловых связей и предлагает компаниям из Таиланда изучить инвестиционные возможности нашей страны".Касым-Жомарт Токаев
заседание, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 17:45

Фото: akorda.kz

Далее Сихасак Пуангкеткео поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство, отметив, что правительство Таиланда привержено дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества с Казахстаном.

"Мы испытываем искреннее восхищение экономическими достижениями Вашей страны. Сегодня Казахстан как средняя держава играет все более значимую роль на мировой арене и является ключевым партнером Таиланда в Центральной Азии. Наша страна готова служить связующим звеном в развитии сотрудничества со странами АСЕАН. В этом контексте мы предлагаем выстраивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Таиланд заинтересован в реализации совместных проектов в таких перспективных сферах, как туризм, в том числе медицинский, строительство гостиниц, развитие цепочек поставок критически важных минералов и обеспечение продовольственной безопасности", – подчеркнул заместитель премьер-министра.

Кроме того, он сообщил, что Таиланд поддержал ряд международных инициатив Казахстана, в том числе по открытию Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН в Алматы и созданию Международной водной организации в структуре ООН.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за продуктивное сотрудничество в рамках международных структур, отметив значимый вклад Таиланда в развитие деятельности СВМДА.

В завершение глава государства передал приглашение премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу посетить Казахстан с официальным визитом.

Днем 25 июня Токаев провел церемонию награждения работников СМИ.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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