1 июля вступит в силу новая Конституция – президент Казахстана

Фото: akorda.kz

Выступая 26 июня 2026 года на ХІI Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын", глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 1 июля вступит в силу Основной закон страны, который откроет принципиально новую веху в развитии страны, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что новая Конституция уже дала старт масштабной перезагрузке всех государственных и общественных институтов. "Таких серьезных преобразований в 35-летней истории нашей страны, и тем более раньше, никогда не было. Речь идет о развитии Казахстана в сторону прогресса, технологичности на основе качественной науки. Стране нужны патриотичные молодые люди, обладающие знаниями и волей, стремлением служить Родине – Республике Казахстан. Но даже самые выверенные государственные планы останутся лишь на бумаге без общественного единства, консолидации, взаимной толерантности, солидарности и сплочения. В этом и заключается фундаментальное значение Основного закона. Конституция – это, по сути, прочная, незыблемая платформа для объединения всех здравых и созидательных сил, настоящих патриотов вокруг общенациональных планов и целей стратегического курса нашей страны, другими словами, курса реформ. Наша Новая Конституция – это нравственный и правовой компас, это жизненный путеводитель, который будет ориентировать всех нас, но, прежде всего, молодое поколение к достижению стабильности в нашем обществе, достойной жизни граждан на основе уважения к закону, интересов всей страны", – заявил Касым-Жомарт Токаев. О чем еще заявил глава государства на ХІI Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын", можете узнать здесь.

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