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Политика

Токаев высказался о масштабном проекте, который стал настоящей школой патриотизма

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 14:52 Фото: akorda.kz
Выступая 26 июня 2026 года на ХІI Международном военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын", глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил вклад движения "Жас сарбаз" в патриотическое воспитание молодежи, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что важную роль в формировании прогрессивной системы ценностей играет движение "Жас сарбаз", объединяющее в своих рядах более 280 тыс. школьников и студентов по всей стране.

"Многие участники военно-патриотических клубов связывают свою судьбу с военной службой, правоохранительными органами и системой национальной безопасности. Как глава государства я всецело поддерживаю это стремление нашей молодежи. Некоторые из вас уже добились серьезных успехов и являются примером для своих последователей и сверстников. Здесь среди нас находится лучший выпускник Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова – Арман Ондасынов. Недавно, в День государственных символов, я лично присвоил ему первое офицерское звание – старший лейтенант. На сегодняшнем мероприятии также присутствуют победители международных состязаний "Айбын" прошлых лет. Особую ценность имеет то, что наши ежегодные военно-патриотические сборы объединили талантливую молодежь из разных регионов Казахстана и дружественных государств. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность нашим гостям из России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана за активное участие и поддержку данной инициативы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам главы государства, этот масштабный проект стал настоящей школой патриотизма, собрав под своими знаменами свыше тысячи парней и девушек.

"Здесь в условиях честной борьбы молодые люди познают основы железной дисциплины, учатся чувству локтя и оттачивают умение работать в команде. Сами состязания служат проверкой не только физической выносливости и силы, но и гибкости ума, смекалки и творческого потенциала. Поэтому главная миссия сборов "Айбын" – формирование высокопрофессиональной, интеллектуальной элиты Вооруженных сил. Такие встречи укрепляют международное сотрудничество, развивают дух солидарности и способствуют дальнейшему укреплению дружбы, единства и взаимопонимания между народами", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент напомнил, что 1 июля вступит в силу Основной закон страны, который откроет принципиально новую веху в развитии страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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