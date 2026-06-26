Пример дружбы и сплоченности: как Токаев оценил энергию участников сбора "Айбын"
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 26 июня 2026 года поздравил участников с успешным завершением военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", сообщает Zakon.kz.
"Как точно подметил легендарный полководец Бауыржан Момышулы, "мужество – добродетель народа". Служение Родине начинается со стремления к знаниям, бережного отношения к окружающей среде и глубокого чувства ответственности за будущее страны. Именно поэтому настоящий воин должен обладать такими качествами, как эрудиция, милосердие, преданность присяге и твердость духа. В эти дни вы продемонстрировали высочайший пример дружбы, взаимного уважения и сплоченности. Так держать! Искренне поздравляю команды, занявшие призовые места! Безусловно, энергия активной молодежи и совместная работа на единой площадке станут мощным стимулом для углубления партнерства и взаимного доверия между нашими государствами. Храните верность воинскому долгу и чести! Желаю вам крепкого здоровья и успехов! Пусть небо над нашей священной Родиной – Казахстаном – будет ясным, а будущее – светлым!" – подытожил президент.
В своем выступлении он также отметил вклад движения "Жас сарбаз" в патриотическое воспитание молодежи.
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