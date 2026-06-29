Премьер-министра Грузии во Дворце Независимости торжественно встретил Токаев
Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 июня 2026 года, во Дворце Независимости Астаны состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Грузии, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в ходе церемонии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе представили друг другу членов делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Грузии.
Немного ранее сообщалось, что Токаев поздравил национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.
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