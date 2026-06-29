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Политика

Премьер-министра Грузии во Дворце Независимости торжественно встретил Токаев

Токаев, премьер Грузии, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 17:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 июня 2026 года, во Дворце Независимости Астаны состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Грузии, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе церемонии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе представили друг другу членов делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Грузии.

Немного ранее сообщалось, что Токаев поздравил национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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